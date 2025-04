DAX fängt sich wieder – Warten auf Trumps „Befreiungsschlag“

Zwar sind im Laufe des Monats weitere Kursverluste unter die 22.000er Marke nicht auszuschließen, bevor es dann Ende April wieder um den Monatsschlusskurs gehen wird. Trotz der hohen Volatilität bleibt der Aufwärtstrend im DAX aber intakt. Das ist die zweite gute Nachricht.

Man kann Trumps Strafzöllen der vergangenen Wochen sogar etwas Gutes abgewinnen. Zwar steht morgen der von ihm ausgerufene „Tag der Befreiung“ an, allerdings hat er mit den 25 Prozent auf alle importierten Autos schon eine ziemlich große Katze aus dem Sack gelassen. Die Börse könnte also auch mit einem positiven Reflex auf die eventuell nur noch kleinen Zugaben reagieren. Anleger könnten dann die schlechten Nachrichten kaufen, in der Erwartung, dass das meiste bereits in den Kursen eingepreist wurde. Immerhin ist der DAX seit Mittwoch in der Spitze um mehr als fünf Prozent gefallen.