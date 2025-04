Nvidia-Aktie crasht so hart wie seit 2022 nicht mehr – KI-Hype endgültig vorbei?

Im Gegensatz zu früheren Krypto-Zyklen, in denen Nvidia stark vom GPU-Bedarf der Mining-Branche abhängig war, steht heute die Künstliche Intelligenz im Zentrum des Geschäftsmodells. Doch auch dieses Wachstum steht derzeit unter Druck – aus mehreren Richtungen.

Tipp aus der Redaktion: Nvidia bringt's nicht mehr? In unserem neuen KI-Spezialreport stellen wir Ihnen drei Aktien vor, die vom aktuellen KI-Wettrüsten profitieren und zum neuen Börsenstar emporsteigen könnten. Jetzt kostenlos anfordern!

Zum einen haben skeptische Aussagen chinesischer Regierungsvertreter über den tatsächlichen Nutzen von KI-Technologie den Kurs belastet. Zum anderen Sorgen um die hohen Investitionskosten beim Ausbau US-amerikanischer Rechenzentren sowie verschärfte US-Exportkontrollen, die das Geschäft mit China erschweren könnten.

Ein weiterer Dämpfer war der enttäuschende Börsengang des KI-Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave, einem engen Nvidia-Partner. Die Platzierung wurde verkleinert, der Kurs rutschte kurz nach dem IPO deutlich ab. Analyst Gil Luria von D.A. Davidson erklärte dazu: "Der enttäuschende Börsengang von CoreWeave wirft kein gutes Licht auf Nvidia heute. [...] Das gefährdet die Fähigkeit des Unternehmens, mehr Kapital für den weiteren Kauf von Nvidia-Chips aufzubringen."

Luria hatte schon im Februar gewarnt, dass Nvidia möglicherweise an einem Wendepunkt steht. In einer Notiz mit dem Titel "So gut wie es nur geht?" schrieb er: "Wir glauben, dass ein Rückgang der Nachfrage nach Nvidia-Computing unvermeidlich ist, da die Kunden beginnen, ihre [Kapitalrendite] für KI-Computing zu hinterfragen."

Nvidia war am Montag die am meisten gehandelte Aktie im S&P 500 und verlor weitere 1,2 Prozent. Innerhalb des Dow Jones gehörte das Papier zu den schwächsten Performern. Auch der Philadelphia Semiconductor Index zeigte sich angeschlagen.

Zum Vergleich: Der letzte große Kursrückgang 2022 fiel in eine Phase massiver Lagerbestände und schwacher Nachfrage – unter anderem wegen rückläufiger Gaming-Umsätze und sinkender Krypto-Aktivität. Damals hatte Nvidia die Anleger gewarnt – mit einem Umsatzrückgang von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion