Durch die Decke Goldpreis schießt nach oben. Welches Potenzial haben Barrick Gold, Newmont & Co? Der Goldpreis geht zur Stunde durch die Decke. Gold weist in der aktuellen Phase ein immenses Aufwärtsmomentum auf. Der bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisierte Durchmarsch in Richtung 3.500 US-Dollar läuft.