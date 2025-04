Accenture und Schaeffler ebnen humanoiden Robotern den Weg in die Industrie mit Technologien von NVIDIA und Microsoft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Kronberg im Taunus (ots) - Accenture und die Schaeffler AG arbeiten gemeinsam ander Weiterentwicklung industrieller Automatisierung mit physischer KI undRobotik. Auf der Hannover Messe 2025 stellen die Unternehmen vor*, wie sich dieArbeit in Fabriken und Warenlagern mit Simulations-, KI- und Datentechnologienvon NVIDIA und Microsoft optimieren lässt. Die durchgespielten Szenarien reichenvon herkömmlicher menschlicher Arbeit über das Zusammenspiel von Mensch undRoboter bis hin zur vollständigen Automatisierung. Zum Einsatz kommenindustrielle Automatisierungssysteme, autonome mobile Roboter (AMR), Schaefflersmobiler Manipulator-Cobot EMMA (https://www.schaeffler.de/de/news_medien/pressemitteilungen/pressemitteilungen_detail.jsp?id=88069888) und humanoideAllzweck-Roboter wie Digit von Agility Robotics und Phoenix von Sanctuary AI."Als führendes Unternehmen für Bewegungstechnologie setzt Schaeffler aufdisruptive Technologien wie physische KI, Digitale Zwillinge und humanoideRoboter, um die operationale Exzellenz unserer Fertigungsanlagen weltweit zusteigern", sagt Andreas Schick, Chief Operating Officer der Schaeffler AG. "InZusammenarbeit mit Partnern wie Accenture prüfen wir regelmäßig, wie unsdisruptive Technologien wie die von NVIDIA und Microsoft noch agiler undeffizienter machen können. So möchten wir gemeinsam die Zukunft in derProduktion gestalten.""Physische KI definiert industrielle Automatisierung neu", sagt Patrick Vollmer,Global Industry Group Lead, Industrials bei Accenture. "Sie eröffnet neue Wegeder Steuerung und Schulung autonomer mobiler Roboter, adaptiver Manipulatorenund humanoider Roboter. Die Zusammenarbeit mit Schaeffler, Microsoft und NVIDIAzeigt, dass Unternehmen gemeinsam mit strategischen Partnern aus gerade erstentwickelten Technologien praxisnahe Lösungen entwickeln können, um damitFertigungsunternehmen bei Herausforderungen wie Flexibilität, Produktivität undFachkräftemangel zu helfen."Auf der Hannover Messe stellen die Unternehmen einen Machbarkeitsnachweis (Proofof Concept) vor, der die Vorteile KI-gestützter Simulationen für SchaefflersFabriken und Vertriebszentren auf drei Ebenen veranschaulicht:1. Planung idealer Anlagen: In NVIDIA Omniverse lassen sich Digitale Zwillingevon Fabriken und Lagern entwickeln. Anlagen können so schneller in Betriebgenommen werden, denn ihre optimale Gestaltung wird im Voraus simuliert undfestgelegt. Das umfasst die virtuelle Positionierung von Produktionslinien undKommissionierstationen für einen dynamischen Materialfluss und eine nahtloseZusammenarbeit von Mensch und Roboter. Accenture unterstützt Schaeffler hier mit