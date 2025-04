3 DAX-Charts zum Rally-Ende

In jüngster Zeit haben aber im DAX gleich 3 „Klingeln“ in kurzer Folge angeschlagen. (Hinweis: Aufgrund der bekannten Verzerrung des DAX als Performance-Index im Vergleich zu anderen Indizes wurde hier stets der Kurs-DAX betrachtet.)

Die erste „Klingel“ hat der bekannte 200-Tage-Durchschnitt ausgelöst bzw. der Abstand des Kurses dazu:

Quellen: MarketMaker mit Daten von infront, eigene Berechnungen

Anfang März hatte der Kurs-DAX einen Abstand von rund 20 % von seinem GD 200. Seit Einführung des (Kurs-)DAX Mitte 1988 gab es nur 9 bis 10 andere Phasen, in denen er in der Nähe dieser Marke kam.

Meist ging es nach diesem Signal bald abwärts

Den Beginn dieser Phasen (d.h. das erstmalige Auftreten eines derart großen Abstands) habe ich im oberen Chartteil mit roten Dreiecken markiert. Meist kam es dazu kurz vor einem markanten Hoch. In zwei Fällen (2003 und 2009) markierten diese Phasen auch den Beginn eines neuen Aufwärtstrends.

Diesen Fall können wir jedoch ganz klar ausschließen, da die Abwärtsbewegung zuvor fehlt. Und so stellt sich nur die Frage, ob diesmal auch ein Hoch angezeigt wird oder es nur ein Intermezzo in einer neuen fulminanten Rally wie in den 1990er Jahren wird (siehe grüner Pfeil).

Anhand dieses Charts kann man das nicht eindeutig entscheiden, aber in den 1990er Jahren wurde der Abstand zum GD 200 noch viel größer. Danach sieht es derzeit zwar nicht aus, aber wer weiß. In jedem Fall ist schon allein der starke GD200-Abstand statistisch ein Indiz für ein nahes Hoch im DAX.

Das zweite Warnsignal – ein stark überkaufter RSI

Das wird auch durch die zweite „Klingel“, den Wochen RSI, bestätigt:

Quellen: MarketMaker mit Daten von infront, eigene Berechnungen

Der RSI ist bekanntlich ein antizyklischer Indikator (ein sogenannter Oszillator), der zudem Überkauft- und Überverkauft-Zonen markiert, wenn er unter 30 oder über 70 notiert. Und letzteres war nun 9 Wochen lang der Fall. Bis Donnerstag sah es sogar so aus, als sollten es sogar mindestens 10 Wochen in Folge werden, aber die Schwäche am Freitag machte einen Strich durch diese Rechnung.

Seite 2 ► Seite 1 von 2