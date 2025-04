Stabilisiert - Trumps Zollpaket beschäftigt Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien hat am Dienstag auch an den europäischen Handelsplätzen einen festeren Start bewirkt. Der Dax legte kurz nach der Eröffnung auf Xetra um ein Prozent auf 22.389 Punkte zu. Am Vortag war der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dann aber gefangen.

Im Fokus steht ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Viel Negatives sei in den Kursen inzwischen aber eingepreist, sagten Börsianer.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Dienstag 0,9 Prozent auf 27.646 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,9 Prozent höher./ajx/mis