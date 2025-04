Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im März '25

Der März wurde erneut von Don Trump dominiert und seine Haudrauf-Politik erzeugte weltweit Erschütterungen, ob bei Inflationsdaten, Wirtschaftslage, Verbraucherstimmung - und Außenpolitik. In der Ukraine ist er damit nicht wirklich weitergekommen, mit dem Iran hat er eine weitere Front aufgemacht und die EU nimmt er auch immer stärker unter Beschuss. Seine (noch?) Verbündeten wenden sich ab - und einander zu. Kanada macht die Schotten dicht und sucht den Schulterschluss mit der EU. Und in Asien formt sich eine Allianz aus Südkorea, China und Japan, um untereinander Freihandel aus- und Zollschranken abzubauen - als Antwort auf Trump. Derweil erstarkt das Rezessionsgespenst in den USA mit jedem weiteren Tag, an dem Trump wütet und das setzt die Börsen mächtig unter Druck. Der S&P 500 hat zuletzt einen neuen Sechsmonatstiefstand markiert und die Magnificent 7 haben so viel an Börsenwert eingebüßt wie noch nie in der Geschichte. Aber die ist noch lange nicht zu ende...