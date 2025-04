Restriktive Migrationspolitik gemeinsam mit Nachbarn möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union geht bei den geplanten Zurückweisungen an den Grenzen davon aus, dass mit den Nachbarländern einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Bisher ist zwischen Union und SPD umstritten, was die Festlegung im Sondierungspapier für die Koalitionsverhandlungen genau bedeutet, dass es Zurückweisungen nur in "Abstimmung" mit den Nachbarländern geben soll.

Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zeigte sich im ZDF-"Morgenmagazin" "überzeugt, dass es gemeinsame Lösungen mit den Nachbarn geben wird". Denn die Nachbarn "machen ja alle eine restriktivere, eine viel restriktivere Migrationspolitik als es Deutschland tut", sagte er. Polen, Österreich und Frankreich hätten sich positiv zu den Plänen in Deutschland geäußert.