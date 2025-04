Dax erholt sich am Morgen nach schwachem Wochenstart

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich nach dem schwachen Start in die Handelswoche am Dienstagmorgen wieder etwas erholt. Der Index wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 22.340 Punkten berechnet, was einem Anstieg von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag entspricht.



Zu den größten Profiteuren der Trendwende gehörten Adidas, die Commerzbank und Siemens Energy. Entgegen dem Trend rangierten die Aktien von Daimler Truck und Vonovia im Minus.





Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, sagte mit Blick auf die Zölle des US-Präsidenten Donald Trump, dass man Trumps Strafzöllen der vergangenen Wochen sogar etwas Gutes abgewinnen könne: Zwar stehe am Mittwoch der von ihm ausgerufene "Tag der Befreiung" an, allerdings habe er mit den 25 Prozent auf alle importierten Autos schon eine ziemlich große Katze aus dem Sack gelassen."Die Börse könnte also auch mit einem positiven Reflex auf die eventuell nur noch kleinen Zugaben reagieren", so Stanzl. Anleger könnten dann die schlechten Nachrichten kaufen, in der Erwartung, dass das meiste bereits in den Kursen eingepreist wurde. Immerhin sei der Dax seit Mittwoch in der Spitze um mehr als fünf Prozent gefallen, so der Marktanalyst. "Die Richtungslosigkeit dürfte mindestens mal bis morgen anhalten. Niemand wird sich aus der Deckung wagen, bis Trump gesprochen hat."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0806 US-Dollar; ein Dollar war dementsprechend für 0,9254 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,88 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.