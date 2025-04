ANALYSE-FLASH RBC belässt Puma auf 'Sector Perform' - Ziel 26 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania ist in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Luxus- und Sportartikelbranche tief eingetaucht in das …