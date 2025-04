ENGWE veröffentlicht offiziell das L20 3.0-Serie und feiert 11 Jahre Innovation

Feiern Sie mit exklusiven Werbeaktionen:

E-Bike Verlosung - Gewinnen Sie eines unserer Modelle: L20 3.0 Boost/Pro, Mapfour N1 Air/Pro.

Bestell-Bonus - Erhalten Sie eine Jubiläums-Geschenkbox im Wert von 130 € oder eine Fahrradbox im Wert von 119 € bei ausgewählten Einkäufen (wer zuerst kommt, mahlt zuerst).

Zeitlich begrenzte Rabatte - Sparen Sie bis zu 800 € auf ausgewählte Modelle, darunter auch das neueste Modell.

L20 3.0 Serie - Das erste kompakte E-Bike mit Vollfederung

In einem Markt, in dem vollgefederte Premium-E-Bikes in der Regel über 3.000 € kosten, ist das L20 3.0 Serie füllt eine entscheidende Lücke, indem sie Premium-Komfort und -Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet. "Der L20 3.0 Serie wurde entwickelt, um Hochleistungs-E-Bikes für mehr Menschen zugänglich zu machen", so Baron, Produktmanager bei ENGWE. "Im Jahr 2025 werden wir uns weiterhin für Nachhaltigkeit, Compliance und Innovation einsetzen und das Fahrerlebnis verbessern, während wir gleichzeitig Sicherheit, Legalität und Umweltverantwortung gewährleisten."

Boost-Modus: Mehr Leistung, völlig legal

Die L20 3.0 Boost führt den einzigartigen Boost-Modus von ENGWE ein, der zuvor im L20 Boost zu finden war. Dieses intelligente Leistungskompensationssystem entspricht den EU-Vorschriften EN-15194 und ermöglicht eine vorübergehende Leistungssteigerung innerhalb von 60 Sekunden, wodurch das Drehmoment um 30 % erhöht wird, um mühelose Anstiege und schwierige Straßenverhältnisse zu bewältigen.

ENGWE L20 3.0 Boost - Sanft, kraftvoll und reisefertig

Vollgefedert - Dämpft Stöße für ein stabiles Fahrverhalten auf Stadtstraßen und leichten Trails.

8A-Schnellladung - volle Ladung in nur 2 Stunden.

Boost-Modus - Liefert 75 Nm Drehmoment für mühelose Anstiege, vollständig EU-konform (≤250 W).

135 km Reichweite - 648-Wh-Akku für längere Fahrten.

Kompakt und tragbar - Zusammengeklappt auf ≤0,3m³, perfekt für einfache Lagerung und 4+2 Reisen.

ENGWE L20 3.0 Pro - Komfortabler, geschmeidiger und intelligenter

Fortschrittliche Federung - Verbesserte Stoßdämpfung für Komfort auf jedem Terrain.

8A Schnellladung - 2-stündige Vollladung mit langlebigen Samsung-Zellen (80% Kapazität nach 800 Zyklen).

IoT Anti-Diebstahl - GPS-Ortung, App-Fernsteuerung und sofortige Warnmeldungen.

Mid-Drive Motor - 250W Motor mit 100Nm Drehmoment für höchste Effizienz.

160 km Reichweite - 720-Wh-Akku für ausgedehnte Abenteuer.

Nehmen Sie an der Feier zum 11-jährigen Bestehen von ENGWE teil! Nehmen Sie an Gewinnspielen teil, erhalten Sie exklusive Rabatte und können Sie besondere Preise gewinnen. Fahren Sie grün mit ENGWE!

