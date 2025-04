Rüstung in den Euro Stoxx 50: Rheinmetall rein, Volkswagen raus?

JPMorgan hält die Aufnahme dreier deutscher Unternehmen für gut möglich. Dann könnten neben Rheinmetall auch die Deutsche Bank und der Energietechnikkonzern Siemens Energy den Sprung in den Eurozonen-Leitindex schaffen.

Analyst Pankaj Gupta denkt jedoch, dass es für eine Aufnahme von Rheinmetall in den Leitindex der Eurozone bis Juni noch nicht reichen wird, schreibt er in einer am Montag vorliegenden Studie.

Rheinmetall erfülle aber aktuell die Kriterien für einen "Fast Entry" in den Index. Ein "Fast Entry" ist eine Sonderregel bei der Zusammensetzung von Aktienindizes. Kriterien sind beispielsweise: Das Unternehmen muss zu den 25 größten Unternehmen der Eurozone nach Free-Float-Marktkapitalisierung gehören; die Aktie muss eine ausreichende Liquidität aufweisen, also regelmäßig und in großen Mengen gehandelt werden. Diese Kriterien liegen für Rheinmetall vor.

Die nächste Überprüfung durch den Index-Anbieter Stoxx erfolgt Ende Mai 2025. Falls Rheinmetall aufgenommen werden würde, dann würde die Änderung am 20. Juni 2025 in Kraft treten.

Als potenzielle Abstiegskandidaten aus dem wichtigen Aktienindex sieht Gupta neben dem Luxusgüterhersteller Kering und dem Spirituosenhersteller Pernod Ricard auch den Wolfsburger Autobauer VW.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. wird mögliche Änderungen im EuroStoxx 50 und im währungsgemischten Stoxx Europe 50 zum Handelsschluss am Montag, 1. September, bekannt geben. In Kraft treten sie dann am Montag, 22. September.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1426,95 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!