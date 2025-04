Heidelberg Pharma AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

Unternehmen: Heidelberg Pharma AG

ISIN: DE000A11QVV0



Anlass der Studie: Research Update EQUI-Note Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2025

Kursziel: 12,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 07.03.2024

Analyst: Thomas Schiessle



EQUI.TS GmbH (01.04.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg Pharma AG:



Zielkurs steigt - Cash-Reach bis "ins Jahr 2027" - frequenter Newsflow Heidelberg Pharma AG (kurz: HPHA) berichtete am 24.03.25 über ein sehr erfolgreiches FY 24; das gilt sowohl strategisch als auch finanztechnisch. Das Portfolio der Entwicklungskandidaten wurde gestärkt, gleichzeitig konnte der Cash-Reach "ins Jahr 2027"ausgeweitet werden. Die angestrebte TLX250-CDx-Zulassung in CY 25 wird eine Vertragszahlung von Lizenznehmer Telix in Höhe von US$ 70 Mio. an HPHA zum Jahresende auslösen Der Zielkurs steigt. Dominant bleibt auf absehbare Zeit der Werttreiber HDP-101, der im H2/25 planmäßig in eine neue - wertschaffende - Entwicklungsphase eintreten dürfte.



Die absehbar anhaltende Investitionsphase prägt das laufende Geschäftsjahr und die Guidance FY 25 mit einem anvisierten EBIT-Verlust in Höhe von EUR -30,0 bis EUR -35,0 Mio. und könnte nach Analystenmeinung bis zu einem wichtigen Daten- und Entscheidungspunkt bei HDP-101 (Ende Phase I/IIa) verwässerungsfrei finanziert werden. Die (ersten) Ergebnisse der 7. Kohorte der HDP-101 Phase I-Studie dürften anlässlich des 30. EHA Congress (12.-15.07.25) in Mailand publiziert und in einer folgenden, achten Studien-Kohorte bestätigt werden; bevor aus Analystensicht die Dosis für die Wirksamkeitsstudien (Phase IIa) - Start u.E. im H2/25 - festgelegt werden dürften.



Im H2/25 erwarten wir zusätzlichen positiven Newsflow, wenn der Weg zur US-Markteinführung von TLX250-CDx durch Lizenznehmer Telix, Melbourne - nach einem erfolgreichen PDUFA-Date am 27.08.25 durch die FDA - geebnet wird. Das Einnahmepotential des Diagnostikums TLX250-CDx wird von Telix aktuell auf ein Peak Sales von ca. US$ 750 Mio. p.a. geschätzt, was u.E. eine Lizenzeinnahme-Indikation für HDPA auf ca. US$ 150 Mio. verortet.

Die Kommerzialisierungsbreite, also die Robustheit und Skalierungsfähigkeit des Geschäftsmodels, nimmt kontinuierlich zu. Der Zielkurs steigt und wir bekräftigen unsere Kauf-Empfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports











Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32108.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.equits.de



2109800 01.04.2025 CET/CEST



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Pharma Aktie Die Heidelberg Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 2,79 auf Tradegate (01. April 2025, 09:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Pharma Aktie um +0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,64 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Pharma bezifferte sich zuletzt auf 130,03 Mio.. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000Euro was eine Bandbreite von +330,11 %/+186,74 % bedeutet.