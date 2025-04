Kommunen verzeichnen im Jahr 2024 Rekorddefizit von 24,8 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) -



- Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte wachsen mit +12,6 % zum

Vorjahr deutlich stärker als die Einnahmen mit +7,6 %

- Ausgabentreiber sind vor allem Sozialleistungen, auch vor dem Hintergrund

gestiegener Regelsätze bei Sozialhilfe und Bürgergeld

- Steuereinnahmen (netto) steigen nur mäßig um 1,5 % zum Vorjahr



Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne

Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit von

24,8 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, war dies

das höchste kommunale Finanzierungsdefizit seit der deutschen Vereinigung im

Jahr 1990. Gegenüber dem Jahr 2023 ist das Defizit deutlich gewachsen. Damals

hatte es 6,6 Milliarden Euro betragen.





Im Jahr 2024 waren 6,2 % der Ausgaben nicht durch reguläre Einnahmen gedeckt,sondern mussten aus finanziellen Reserven oder durch die Aufnahme von Kreditenfinanziert werden. Das Defizit ist vor allem auf die kommunalen Kernhaushaltezurückzuführen: Mit 24,3 Milliarden Euro war es 2024 fast viermal so hoch wie2023 (6,3 Milliarden Euro). Die Extrahaushalte wiesen im Jahr 2024 ein Defizitvon 0,5 Milliarden Euro auf. 2023 hatten sie ein Defizit von 0,3 Milliarden Euroverbucht.Ausgaben für Sozialleistungen wachsen deutlichDas Defizit in den Kernhaushalten wuchs, weil der Einnahmenzuwachs nicht mit demstarken Ausgabenwachstum Schritt hielt: Die bereinigten Ausgaben derKernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im Jahr 2024 imVergleich zum Vorjahr erneut stark um 8,8 % oder 29,4 Milliarden Euro auf 362,7Milliarden Euro.Treiber der Ausgaben der kommunalen Kernhaushalte waren vor allem dieSozialleistungen, die im Jahr 2024 um 11,7 % oder 8,9 Milliarden Euro höherwaren als im Jahr 2023 und sich auf insgesamt 84,5 Milliarden Euro beliefen.Hauptgrund für den Anstieg waren Anpassungen der Regelsätze im Bereich derSozialhilfe und im Bürgergeld zum 1. Januar 2024. Die höheren Leistungssätzeführten auch dazu, dass mehr Menschen solche Leistungen in Anspruch nehmenkonnten. Die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII stiegen daher um 12,4 % auf21,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIIInahmen um 17,1 % auf 18,3 Milliarden Euro zu. Die Ausgaben fürEingliederungshilfen nach SGB IX erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 13,6 %auf 22,7 Milliarden Euro.Die kommunalen Leistungen nach SGB II einschließlich Bildungspaket stiegen um4,4 % auf 15,4 Milliarden Euro. Dazu gehörten die Leistungen für Unterkunft und