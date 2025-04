US-Aktienmärkte: Dank Trump mies - habt ihr schon Danke gesagt?

Trotz der Erholung gestern haben die US-Aktienmärkte ein mieses Quartal hinter sich, so schlecht wie seit Ende der 1980er-Jahre nicht mehr im Vergleich zur "Restwelt" - und das liegt vorwiegend an der durch Donald Trump ausgelösten Unsicherheit im von ihm angezettelten Handelskrieg. Die Botschaft der Finanzmärkte lautet also ganz klar: die Zölle und der Handelskrieg schaden vor allem den USA - und weniger dem Ausland! Kein Wunder, denn kein Land der Welt ist so abhängig von Importen wie die USA. Der Zeitpunkt, an dem Trump die neuen Zölle verkündet, steht nun fest: es ist Mittwoch, 20Uhr deutscher Zeit. Inzwischen sind die US-Aktienmärkte nach der gestrigen Erholung nicht mehr wirklich überverkauft - die Nervosität vor Mittwoch Abend wird hoch bleiben. Liegt das Schlimmste hinter uns?

