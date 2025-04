DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault anlässlich der veränderten Partnerschaft mit Nissan mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Insgesamt sei die Ankündigung positiv, da sie keine Auswirkungen auf die Nettoliquidität habe und die Jahresziele des französischen Autokonzerns nicht tangiere, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 46,88EUR auf Tradegate (01. April 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.



