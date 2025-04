Morgan Stanley: Diese Aktien haben ihre Dividenden um 15 % oder mehr erhöht

Strategiechef Todd Castagno von Morgan Stanley betont gegenüber CNBC: "Gerade in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums" – Ökonomen erwarten für das erste Quartal nur noch ein BIP-Wachstum von 0,3 Prozent – "gewinnen verlässliche Dividenden an Bedeutung. Sie bieten nicht nur laufende Erträge, sondern können auch die Volatilität abfedern und vor Inflation schützen."

In einem unsicheren Marktumfeld suchen viele Anleger nach Stabilität – und finden sie zunehmend in Dividendentiteln. Morgan Stanley hat jetzt besonders interessante Titel identifiziert: Unternehmen, die ihre Dividende zuletzt um mindestens 15 Prozent erhöht haben.

In einer neuen Analyse konzentriert sich Castagno auf Aktien aus dem Russell 1000, die ihre vierteljährlichen Dividenden in letzter Zeit stark erhöht haben. Gemäss Morgan Stanley erzielten solche Titel in den sechs Monaten nach der Erhöhung eine Outperformance von durchschnittlich 3,1 Prozent. Je höher die Dividendenerhöhung, desto größer der Effekt.

Quelle: CNBC, Morgan Stanley, FactSet

Insbesondere T-Mobile US überzeugt mit starkem Wachstum, übertroffenen Quartalszahlen und einer Dividendenrendite von 1,33 Prozent . Royal Caribbean punktet trotz politischem Gegenwind mit hoher Nachfrage und steigenden Buchungszahlen. Und Southern Copper lockt mit Rohstofffantasie und solider Ausschüttung.

Fazit: Wer Substanz und steigende Erträge sucht, sollte diese Aktien auf dem Schirm haben. Die Kombination aus Dividendenwachstum und Kurspotenzial macht sie zu spannenden Kandidaten – auch in stürmischen Börsenzeiten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion