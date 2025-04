dynaCERT begrüßt die Aufstockung des Ontario Hydrogen Innovation Funds

Toronto, ON – 1. April 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) begrüßt die kürzlich angekündigten Änderungen vom 31. März 2025, die für den Hydrogen Innovation Fund (der „HIF“) der Regierung von Ontario vorgeschlagen wurden, bezüglich der Einführung eines neuen und erhöhten Budgets von 30 Mio. $, wobei die Förderfähigkeit auf breitere Anwendungen in verschiedenen Sektoren ausgeweitet wurde.

Wirtschaftlicher Nutzen in absehbarer Zukunft

Die Ankündigung der Aufstockung des HIF durch die Regierung von Ontario erfolgte am Hauptsitz von dynaCERT in Toronto, Ontario.

Der HIF und die entsprechenden Vorschläge für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Ontario wurden von Jim Payne, Chairman, CEO und Director von dynaCERT, Sam Oosterhoff, Associate Minister of Energy-Intensive Industries, MPP Mohamed Firin, York South-Weston, Matthew Morrish, Committee Chair von Hydrogen Ontario, dem IESO-Vertreter Chuck Farmer, Vice President, Planning, Conservation and Resource Adequacy [Planung, Umweltschutz und Ressourcenadäquanz] (IESO), und vielen anderen hochrangigen Persönlichkeiten freudig begrüßt.

Dementsprechend freut sich dynaCERT über die Fördermittel des HIF als dauerhaften, starken Beweis für einen offensichtlichen, klaren, unumstößlichen und eindeutigen „wirtschaftlichen Nutzen in absehbarer Zukunft“ für alle Kanadier und für kanadische Teilnehmer wie dynaCERT.

Erfolgreiche Konsultationen:

dynaCERT und seine Führungskräfte treffen sich seit mehr als sechs (6) Jahren mit Mitgliedern des Kabinetts, gewählten Politikern sowie hochrangigen Regierungsbeamten, um die Verabschiedung von Gesetzen für saubere Technologien, die Vergabe von Zuschüssen, Darlehen und Steuerstundungen sowie Steuergutschriften voranzutreiben und zu unterstützen. Zu diesem Zweck hat dynaCERT persönliche Treffen, Gespräche und Korrespondenz mit der Regierung von Ontario geführt, um saubere Technologien zu fördern.

Mit seinen Führungskräften Jim Payne, Chairman & CEO, und Jean-Pierre Colin, Executive Vice President & CFO, beteiligte sich dynaCERT an der Arbeitsgruppe für Wasserstoffstrategie, die die Regierung von Ontario berät. Dies führte zur Veröffentlichung ihrer Strategie für kohlenstoffarmen Wasserstoff im April 2022, in der die Chancen aufgezeigt werden, Ontarios Vorreiterrolle im Bereich saubere Energie zu nutzen und eine Führungsrolle bei der Lieferung, dem Vertrieb, der Speicherung und Nutzung von sauberem Wasserstoff zu übernehmen.

Siehe: Ontarios Strategie für kohlenstoffarmen Wasserstoff:

Low-Carbon Hydrogen Strategy

Unterstützung für weitere Konsultationen mit der Regierung

dynaCERT unterstützt weiterhin den offenen Ansatz der Regierung in einem Konsultationsprozess zu den Gestaltungsdetails im Hinblick auf die Unterstützung der Wasserstoffwirtschaft und betrachtet den Konsultationsprozess als einen vernünftigen und wichtigen Schritt, um die HIF weiter auszubauen.

Der Abgeordnete Sam Oosterhoff, stellvertretender Minister für energieintensive Industrien, erklärte: „Unternehmen aus Ontario wie dynaCERT sind Vorreiter – sie exportieren selbst entwickelte Wasserstofftechnologien in die ganze Welt und fördern das industrielle Wachstum hier zu Hause. Diese Investition baut auf unserer Wasserstoffstrategie und der ersten Runde des Hydrogen Innovation Fund auf und unterstützt einen wachsenden Sektor, der gut bezahlte Arbeitsplätze schafft und Ontarios Energiewirtschaft für die Zukunft aufbaut.“

Der Abgeordnete des Provinzparlaments von Ontario für York South-Weston, Mohamed Firin, erklärte: „In York South-Weston sind innovative Unternehmen wie dynaCERT ansässig, die die Zukunft der sauberen Energie in Ontario vorantreiben. Diese Investition wird dazu beitragen, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, die lokale Fertigung zu fördern und die führende Position Ontarios im Hinblick auf Innovationen im Bereich Wasserstoff zu stärken.“

Maike Althaus, Executive Director von Hydrogen Ontario, erklärte: „Wir danken der Regierung von Ontario – und insbesondere Minister Oosterhoff – für die anhaltende Unterstützung des wachsenden Wasserstoffsektors in Ontario. Wasserstoff ist mehr als ein sauberer Brennstoff; er kann eine entscheidende Rolle beim Aufbau unabhängiger lokaler Lieferketten und bei der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in ganz Ontario spielen. Von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und Elektrolyseuren bis hin zur dezentralen Stromerzeugung und kritischen Anwendungen im Bergbau, verarbeitenden Gewerbe, in der Stahlindustrie und der Zementindustrie – wir sollten die Chance nutzen, die sich Ontario mit Wasserstoff bietet, um unseren Fertigungssektor zu stärken und Schlüsselindustrien voranzutreiben, und damit eine sauberere und wettbewerbsfähigere Zukunft zu schaffen.“

Der Chairman und CEO von dynaCERT, Jim Payne, erklärte: „dynaCERT begrüßt die Aufstockung des Wasserstoff-Innovationsfonds durch die Regierung von Ontario und die Anerkennung der entscheidenden Rolle, die Wasserstoff bei der Umgestaltung von Industrien in Ontario und auf der ganzen Welt spielen kann. Diese Art der gezielten Unterstützung würde Unternehmen wie dynaCERT dabei helfen, Innovationen zu skalieren, die inländische Produktion zu steigern und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Durch die Förderung von Wasserstoff unterstützt die Regierung von Ontario nicht nur saubere Energielösungen, sondern unternimmt auch einen ersten Schritt, um Ontario als globalen Marktführer in der nächsten Generation der Industrietechnologie zu etablieren. Wir bei dynaCERT sind stolz darauf, Teil dieser Dynamik zu sein.“

Für Nachrichten der Regierung von Ontario, in denen HIF bei dynaCERT angekündigt wird,

siehe: Government of Ontario YouTube Channel

Bei Fragen an die Mitarbeiter des Ministerbüros wenden Sie sich bitte an:

Patil Imasdounian: Patil.Imasdounian@ontario.ca

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung der dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtet“ sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere Informationen, die sich auf den Wasserstoff-Innovationsfonds, die Regierung von Ontario und ihre gewählten Vertreter sowie Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen beziehen, die Angebote machen, können nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie „planen", „erwarten", „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“ und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, Chairman & CEO

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 DW 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

