Wahnsinn: Die Kapitalertragssteuer wird gestrichen!

Das würde heißen: die bisher 25 Prozent Abgeltungssteuer auf Gewinne am Kapitalmarkt fallen weg. Wie die küftige Plan für Kryptowährungen aussehen soll, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Damit hat die künftige Koalition einen wichtigen Schritt Richtung Zukunft gemacht. Sie macht das Anlegen für den Aktiensparer steuerfrei! Denn in Zeiten unsicherer Rentensysteme ist es wichtig, dass Menschen privat vorsorgen. So können sich Aktiensparer schneller ein größeres Vermögen aufbauen, was der Altersarmut vorbeugen würde.

Und: Aktionäre haben höhere Netto-Renditen, was Investitionen in Aktien, Fonds oder Anleihen attraktiver macht.

Auch Unternehmen profitieren, da sie jetzt mehr Spielraum für Neuinvstitionen haben. Das könnte langfristig gesehen Innovationen und wirtschaftliches Wachstum ankurbeln.

Hohe Kapitalertragssteuern wiederum führen oft dazu, dass Investoren ihr Geld ins Ausland verlagern könnten. Daher ist die Idee der Streichung der Kapitalertragssteuer ein wichtiger Beitrag, um der Altersarmut in Deutschland vorzubeugen.

Termin für die Einführung sollte laut unserer Redaktion bereits der 01. April sein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 22.401PKT auf TTMzero (01. April 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.





