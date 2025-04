Führungswechsel bei Seat und Volvo, Toyota in US-Zollkrise!

Der spanische Autohersteller Seat, eine Tochter des Volkswagen-Konzerns, erlebt einen plötzlichen Führungswechsel: CEO Wayne Griffiths verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Dies gab Seat am Montag in Martorell bei Barcelona bekannt. Der Brite, der maßgeblich an der Neupositionierung der Marke Cupra beteiligt war, will sich neuen Herausforderungen widmen.

Bis ein Nachfolger gefunden wird, übernimmt Produktionsvorstand Markus Haupt übergangsweise die Leitung. Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer würdigte Griffiths’ Verdienste: "Er hat sowohl Seat als auch Cupra erfolgreich restrukturiert und aufgebaut."