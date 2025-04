Preise für Wohneigentum steigen im 1. Quartal um 1,2 Prozent

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der neuen Ausgabe des immowelt

Preiskompass für das 1. Quartal 2025:



- Angebotspreise haben sich verteuert: Kosten für Wohneigentum steigen in den

ersten 3 Monaten des Jahres um 1,2 Prozent

- Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen im Bestand erhöhen sich auf 3.162

Euro (+1,2 Prozent), Einfamilienhäuser verteuern sich um 1,3 Prozent auf 2.767

Euro

- Prognose: Zinsanstieg könnte Preisdynamik ausbremsen und Markt in

Seitwärtsbewegung bringen



Der Immobilienmarkt zeigt sich im 1. Quartal 2025 weiterhin robust. Die

Angebotspreise für Wohneigentum haben sich deutschlandweit um 1,2 Prozent erhöht

- es ist das fünfte Quartal in Folge mit Preiszuwächsen. Der Quadratmeter bei

Eigentumswohnungen im Bestand wird derzeit für durchschnittlich 3.162 Euro

angeboten - 1,2 Prozent mehr als zum Jahreswechsel. Für bestehende

Einfamilienhäuser müssen Käufer nach einem Zuwachs von 1,3 Prozent binnen 3

Monaten im Mittel mit 2.767 Euro pro Quadratmeter kalkulieren. Das zeigt die

neue Ausgabe des immowelt Preiskompass für das 1. Quartal 2025. Darin wurde

analysiert, wie sich die Angebotspreise von Bestandswohnungen und

Einfamilienhäusern in Deutschland und den 15 größten deutschen Städten mit mehr

als 500.000 Einwohnern verändert haben.







Großstädte mit steigenden Quadratmeterpreisen im 1. Quartal 2025:



- Berlin: 4.839 Euro (+0,8 Prozent)

- Bremen: 3.058 Euro (+1,2 Prozent)

- Dortmund: 2.566 Euro (+2,9 Prozent)

- Dresden: 2.658 Euro (+3,1 Prozent)

- Duisburg: 1.839 Euro (-3,8 Prozent)

- Düsseldorf: 4.189 Euro (-0,8 Prozent)

- Essen: 2.586 Euro (+0,7 Prozent)

- Frankfurt am Main: 5.615 Euro (+1,3 Prozent)

- Hamburg: 5.987 Euro (+3,3 Prozent)

- Hannover: 3.370 Euro (-0,2 Prozent)

- Köln: 4.914 Euro (+3,1 Prozent)

- Leipzig: 2.419 Euro (-2,6 Prozent)

- München: 8.235 Euro (+1,2 Prozent)

- Nürnberg: 3.521 Euro (+2,3 Prozent)

- Stuttgart: 4.571 Euro (+2,6 Prozent)



Ausblick: Gestiegene Bauzinsen könnten Seitwärtsbewegung auslösen



Die Phase der zunehmenden Preisanstiege könnte möglicherweise schon in Kürze

vorbei sein: Angetrieben durch das geplante Sondervermögen der designierten

Bundesregierung und die dadurch massiv steigende Staatsverschuldung haben die

Zinsen für Immobilienfinanzierungen wieder einen Sprung nach oben gemacht. Die

mittleren Zinsen für Immobiliendarlehen sind von 3,15 Prozent im Dezember 2024

auf aktuell 3,72 Prozent gestiegen (Quelle: Interhyp.de

(https://www.interhyp.de/zinsen/) ). Durch die erschwerten

Finanzierungsbedingungen könnten die Preise für Wohneigentum wieder etwas unter Seite 2 ► Seite 1 von 2





