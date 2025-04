Neue globale Studie von Personetics zeigt zunehmende Nachfrage der Verbraucher nach KI-gestützten Bankdienstleistungen auf

Eine Umfrage unter 2.000 Bankkunden zeigt, dass 84 Prozent wahrscheinlich ihre Bank wechseln würden, um Zugang zu Dienstleistungen zu erhalten, die ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen

NEW YORK, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- Personetics, das Unternehmen, das die Art und Weise verändert, wie Banken Kundenbeziehungen aufbauen und monetarisieren, hat heute seinen globalen Umfragebericht „Understanding Consumer Demand in the AI-Banking Era" veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass das finanzielle Wohlergehen für die Menschen das wichtigste Anliegen in ihrem Leben ist und damit Gesundheit und familiäre Beziehungen hinter sich lässt. Die meisten Befragten (84 %) gaben an, dass sie wahrscheinlich zu einer Bank wechseln würden, die zeitnahe und relevante Hinweise anbietet, um ihr finanzielles Wohlergehen zu verbessern. Solche umfassenden Einblicke in das Privatkundengeschäft und zeitnahe Produktempfehlungen erfordern KI-gestützte Funktionen, um dieses Dienstleistungsniveau zu erreichen.