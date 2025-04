Tesla verliert an Tempo und Vertrauen: Aktie zittert vor Q1-Zahlen!

Die Neuwagenverkäufe in Dänemark sind im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 65,6 Prozent auf 593 Fahrzeuge gesunken, wie die Zulassungsdaten von Mobility Denmark am Dienstag zeigten.

Laut aktuellen Registrierungsdaten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, sanken die Auslieferungen in Frankreich im März um 36,8 Prozent auf 3.157 Fahrzeuge, in Schweden fielen sie sogar um 63,9 Prozent auf 911 Einheiten. Auch im gesamten Quartal ging der Absatz deutlich zurück: In Frankreich verkaufte Tesla 6.693 Fahrzeuge, in Schweden nur 1.929.

Die schwachen Zahlen sorgen für zusätzliche Belastung vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der weltweiten Auslieferungszahlen am Mittwoch. Analysten werten die Daten aus Europa als frühes Signal für eine global enttäuschende Entwicklung.

Mehrere Faktoren setzen den Elektroautopionier unter Druck. In Europa verliert Tesla Marktanteile an chinesische Hersteller wie BYD, deren günstige Modelle besser in das preisbewusste Marktumfeld passen. In Frankreich stieg der gemeinsame Marktanteil chinesischer Hersteller auf 3,19 Prozent, während Tesla auf 1,63 Prozent fiel.

Hinzu kommt ein Reputationsproblem. CEO Elon Musk hat mit seiner demonstrativen Nähe zu rechtspopulistischen Parteien in Europa, darunter auch zur AfD, für Kritik gesorgt. Analyst Eric Schiffer von der Patriarch Organization sagte gegenüber CNBC:

In den Vereinigten Staaten funktioniert es, sich an den Patriotismus zu hängen. In Europa muss die Strategie stärker auf den Produktwert und das Preis-Leistungs-Verhältnis zielen.

Tesla-Fahrzeuge wurden zuletzt mehrfach Ziel von Vandalismus. In Rom wurden am Wochenende bei einem Brand in einem Tesla-Autohaus 17 Fahrzeuge zerstört. Musk sprach auf X von einem "Terrorakt". Der Widerstand gegen Tesla wächst und neue Zölle erhöhen den Druck.

Auch am Aktienmarkt spiegeln sich die Unsicherheiten wider. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren:

Analyst Stephen Gengaro von Stifel senkte seine Prognose für die weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal um 23 Prozent auf 353.418 Fahrzeuge. Gleichzeitig reduzierte er sein Kursziel von 474 auf 455 US-Dollar, blieb jedoch bei seiner Kaufempfehlung und verwies auf das langfristige Potenzial durch niedrigere Fahrzeugpreise und Fortschritte beim autonomen Fahren.

Nicht nur Gengaro, auch andere Analysten wie Ben Kallo von Baird und Dan Ives von Wedbush haben ihre Erwartungen gesenkt. Der Konsenswert der von FactSet erfassten Analysten liegt inzwischen bei rund 408.000 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Quartal – ein Minus von 7,1 Prozent gegenüber der Januar-Schätzung.

Obwohl die Börse deutlich nervöser auf die aktuelle Lage reagiert als viele Analysten, bleiben mehr als die Hälfte der Beobachter optimistisch. Laut FactSet empfehlen derzeit 29 von 57 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Die durchschnittliche Kursziel-Schätzung liegt bei 358,25 US-Dollar – rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion