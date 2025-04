mbpoll schrieb 29.03.25, 11:52

Vor dem Start ins Wochenende noch eine kleine Anekdote zum Schmunzeln:

Das sagt die KI zur Frage, ob es bezahlte Basher wirklich gibt, oder ob dass eher ein Mythos ist.

Auf den US Foren ist die Aktivität der seltsamen Vögel aktuell so hoch wie nie.

Mit der folgenden Antwort interpretiere ich diese Tatsache für uns als Stärke, beziehungsweise für diejenigen, die dafür Geld ausgeben als Zeichen der Schwäche.

Die verlorenen Prozesse und die reale Faktenlage zur weiteren patentrechtlichen Situation scheinen den Druck zu erhöhen, den Kurs NLSTs weiter anzugreifen.



„Das ist kein Gerücht – bezahlte Basher gibt es tatsächlich in Börsenforen und auf Social Media. Unternehmen, Hedgefonds oder einzelne Akteure setzen bewusst Desinformationskampagnen ein, um Aktienkurse zu beeinflussen.



Wie arbeiten bezahlte Basher?

1. Verbreitung von Angst & Unsicherheit:

• Behaupten, das Unternehmen stehe kurz vor dem Bankrott.

• Streuen Gerüchte über Insolvenzen, Management-Skandale oder schlechte Quartalszahlen.

2. Manipulation der Anlegerstimmung:

• Besonders in Foren mit vielen Privatanlegern (z. B. Wallstreetbets, Stocktwits, Reddit, Facebook-Gruppen).

• Oft mit mehreren Accounts unterwegs, um den Eindruck zu erwecken, dass viele Nutzer skeptisch sind.

3. Kursdrückerei für Shortseller:

• Hedgefonds oder große Investoren, die auf fallende Kurse setzen, profitieren direkt davon.

• Durch künstlich erzeugte Panik werden Kleinanleger zum Verkaufen bewegt, was den Kurs weiter drückt.





Wie erkennt man bezahlte Basher?

• Extreme Negativität ohne belegbare Fakten.

• Wiederholen ständig dieselben Argumente in verschiedenen Foren.

• Erstellen neue Accounts nach Sperrungen.

• Kritisieren, aber liefern keine fundierte Analyse.



Fazit:



Bezahlte Basher sind real und ein bekanntes Problem in der Finanzwelt. Besonders Kleinanleger sollten vorsichtig sein und sich nicht von Panikmache beeinflussen lassen. Immer eigene Recherchen anstellen und nicht blind auf Forengerüchte vertrauen!“