Der Windpark Castle wird in Betrieb genommen

Johannesburg, 1. April 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - freut sich, mitteilen zu können, dass der 89-Megawatt-Windpark Castle (Castle), eine Anlage zur Versorgung der südafrikanischen Betriebe von Sibanye-Stillwater mit erneuerbarer Energie, den kommerziellen Betrieb aufgenommen hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Gruppe und für Südafrikas privaten Sektor für erneuerbare Energien, da Castle der größte private Windpark ist, der bisher in Südafrika in Betrieb war.

Das Projekt befindet sich in der Nähe von De Aar im Nordkap und profitiert von einigen der besten Windressourcen Südafrikas sowie vom direkten Zugang zum Hauptübertragungskorridor, der die Kap-Provinzen mit dem industriellen Nordosten Südafrikas verbindet. Die Finanzierung des Projekts durch Dritte wurde durch ein 15-jähriges Power Purchase Agreement (PPA) gesichert, das den Bau, den Betrieb und die Übertragung von Strom vorsieht. Castle wird die südafrikanischen Betriebe über einen Stromliefervertrag mit Eskom versorgen. Der frühzeitige Markteintritt von Sibanye-Stillwater sicherte den wichtigen Netzzugang und umging die derzeitigen Kapazitätsengpässe, die die Entwicklung neuer Windprojekte einschränken

Zu den wichtigsten Vorteilen des Projekts gehören:

- Kosteneinsparungen im Vergleich zu den geltenden Eskom-Versorgungstarifen, was zu einer erheblichen Kosteneinsparung für unseren Betrieb in Südafrika führt

- Erwartete jährliche Versorgung mit erneuerbarer Energie von 309 GWh (5,5 % des Energiebedarfs von Sibanye-Stillwater in Südafrika)

- Reduzierung von 321.000 t CO2e jährlich (5,0 % der Scope-1- und Scope-2-Emissionen der Gruppe) und Abmilderung künftiger, indirekter Kohlenstoffsteuerverbindlichkeiten

Castle ist eines von vier Projekten für erneuerbare Energien mit einer Gesamtkapazität von 407 MW, die sich derzeit in Südafrika im Bau befinden. Davon werden voraussichtlich 267 MW im Jahr 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen, darunter 75 MW aus dem Springbok-Solarprojekt und 103 MW aus dem Windpark Witberg (beide am 7. Dezember 2023 angekündigt). Bis zu weitere 333 MW werden voraussichtlich bis Ende 2026 fertiggestellt, darunter der 140-MW-Windpark Umsinde Emoyeni (angekündigt am 30. Mai 2024).