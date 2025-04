Investor Becken glaubt an Elbtower-Fertigstellung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Immobilienunternehmer Dieter Becken sieht weiter Chancen für eine Fertigstellung des Elbtower-Bauprojekts. Im "Hamburger Abendblatt" räumte er zwar Probleme bei der Akquisition von Eigenkapital und Mietern ein, zeigte sich aber zuversichtlich, dass Lösungen gefunden werden könnten, um die seit Oktober 2023 ruhenden Arbeiten an dem einst als neues Hamburger Wahrzeichen geplanten Hochhaus fortführen zu können.

Becken, dessen Konsortium den Elbtower kaufen will, reagierte auf Aussagen des in der Schweiz lebenden Milliardärs und möglichen Mitinvestors Klaus-Michael Kühne. Der 87-Jährige hatte in einem "Spiegel"-Interview zum Elbtower-Projekt gesagt: "Ich glaube nicht, dass es sich realisieren lässt."