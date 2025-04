SHL Medical eröffnet neue Produktionsstätte im Wert von 220 Millionen US-Dollar in den USA, um den wachsenden Markt für Autoinjektoren zu bedienen (FOTO)

Zug (ots) - SHL Medical, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung

und Herstellung von fortschrittlichen Selbstinjektionslösungen, hat offiziell

seine neue, hochmoderne Produktionsstätte in North Charleston, South Carolina,

eingeweiht. Diese strategische Expansion stellt einen bedeutenden Meilenstein im

globalen Wachstum des Schweizer Unternehmens dar und unterstreicht sein

Engagement, die weltweit steigende Nachfrage nach Autoinjektoren zu decken,

insbesondere im kardiometabolischen Bereich.



Am neuen Standort wird SHL Medical seine branchenführenden Autoinjektoren für

einige der meistverkauften Medikamente der Welt herstellen, die in

Therapiebereichen wie endokrine und metabolische Störungen (einschliesslich

GLP-1-Therapien), Dermatologie, muskuloskelettale Erkrankungen und weiteren

Anwendungsgebieten eingesetzt werden. Damit gewährleistet der Standort eine

zuverlässige Versorgung von Millionen Patienten weltweit.





Stärkung der Produktionskapazität und der US-Marktpräsenz



SHL Medical erhöht seine Produktionskapazität erheblich, um die wachsende

Nachfrage in Nordamerika zu decken und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der

Lieferkette zu stärken. "Die Produktion in den USA ist ein wichtiger Schritt

nach vorn in unserer globalen Expansion und untermauert unsere Position als

führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Medikamentenverabreichung",

sagt Ulrich Faessler, CEO & Chairman von SHL Medical. "Mit unserem etablierten

Standort in Taiwan und der kommenden Anlage in der Schweiz werden wir der

einzige Autoinjektor-Hersteller sein, der auf drei Kontinenten tätig ist und uns

noch näher an unsere Kunden bringt."



Die vollautomatisierte, rund 33'500 m² grosse Anlage stellt eine Investition von

220 Millionen US-Dollar dar und hat bereits über 300 lokale Arbeitsplätze

geschaffen, was zum Wirtschaftswachstum der Region beiträgt. Ausgestattet mit

modernster Spritzgusstechnologie für medizinische Geräte und vollautomatischen

Montagekapazitäten, gewährleistet der Standort unübertroffene Präzision,

Effizienz und Qualität bei den fortschrittlichen

Medikamentenverabreichungslösungen von SHL Medical.



Durch die Nutzung der bestehenden Endmontage-, Etikettierungs- und

Verpackungsaktivitäten in Deerfield Beach, Florida, und die Integration der

jüngsten Akquisitionen unter SHL Advantec stärkt die Anlage in North Charleston

die US-Präsenz von SHL Medical und festigt seine Führungsposition in der

grossvolumigen Autoinjektor-Produktion. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg,

im Jahr 2025 1.5 Milliarden Geräte an Kunden auszuliefern.



"Die vertrauenswürdigste Autoinjektor-Marke wird jetzt in den USA hergestellt.

Wir sind stolz darauf, zum Wachstum der lokalen Wirtschaft beizutragen und ein

wichtiger Akteur in der Region zu werden, während wir gleichzeitig zu unseren

Nachhaltigkeitszielen beitragen", fügt Kimberlee Steele, Managing Director North

America bei SHL Medical, hinzu.



Die feierliche Eröffnung, an der rund 180 Gäste teilnahmen, darunter South

Carolinas Gouverneur Henry McMaster und der Schweizer Generalkonsul Urs

Broennimann, markierte den offiziellen Beginn der innovativen

Autoinjektor-Produktion von SHL Medical in den Vereinigten Staaten.



Über SHL Medical



SHL Medical ist ein wegweisender Marktführer im Bereich der

Selbstinjektionslösungen, wie z. B. Autoinjektoren. Angetrieben von unserem

Kerngedanken "Enabling patients' independence" (Patienten zu mehr Unabhängigkeit

verhelfen) arbeiten wir mit führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen,

um Selbstinjektionssysteme und digitale Lösungen zu entwickeln, die das

Behandlungserlebnis und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Mit über

5'000 Mitarbeitern an unseren Standorten in der Schweiz, den USA, Schweden und

Taiwan setzen wir auf unsere umfassenden internen Fertigungskapazitäten, um

End-to-End-Dienstleistungen anzubieten, von der Konzeption und Entwicklung bis

hin zur Endmontage, Etikettierung und Verpackung. Für weitere Informationen

besuchen Sie http://www.shl-medical.com/



