Blaupause für den Wasserstoffhochlauf in Deutschland (FOTO)

Arnsberg (ots) -- HydroNet ist das einzige Projekt seiner Größenordnung in Deutschland, das ohneEU-Fördermittel realisiert wird - und gezielt den industriellen Mittelstandeinbindet.- Regionale Stärke mit bundesweiter Wirkung: Aufbau einer vollständigenWertschöpfungskette mit 21 festen Partnern aus Industrie, Forschung undöffentlicher Hand.- Friedrich Merz: "Wasserstoff ist heute wirtschaftlich noch nicht überallkonkurrenzfähig - genau deshalb brauchen wir gezielte Projekte wie dieses, umdie Kosten zu senken, Technologien zur Marktreife zu führen und die notwendigeInfrastruktur aufzubauen."Mit dem heutigen Startschuss für das Verbundprojekt HydroNet beginnt imSauerland ein Praxistest mit bundesweiter Relevanz: Das vom Bundesministeriumfür Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Modellvorhaben(https://www.westenergie.de/newsroom/article/pm-hydronet) soll exemplarischzeigen, wie sich eine Wasserstoffwirtschaft in bestehende industrielleStrukturen integrieren lässt - von der Erzeugung über den Transport bis zurNutzung direkt vor Ort. Und das unter besonderen Voraussetzungen: HydroNet(http://www.westenergie.de/hydronet) ist das einzige Projekt seinerGrößenordnung in Deutschland, das ohne EU-Fördermittel realisiert wird - und denFokus gezielt auf den industriellen Mittelstand legt. Es demonstriert imregionalen Maßstab, was national gelingen muss: Im Zentrum steht eine elfKilometer lange ehemalige Erdgasleitung zwischen Arnsberg und Balve, die nun fürden Transport von grünem Wasserstoff(https://www.westenergie.de/de/landingpage/wasserstoff.html) ertüchtigt wird.Ergänzt wird sie durch moderne Elektrolyse- und Speicheranlagen sowie durchAnschlussleitungen zu regionalen Unternehmen - mit perspektivischer Anbindung andas künftige Wasserstoffkernnetz. Konsortialführer ist der VerteilnetzbetreiberWestnetz GmbH, eine Tochter der Westenergie AG. Gemeinsam mit 21 festen Partnernaus Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Hand entsteht bis 2029 einanwendungsnaher Infrastrukturprototyp für die Wasserstoffwirtschaft - alsskalierbares Modell für ganz Deutschland.HydroNet Sauerland: ein Modellprojekt für Deutschland"HydroNet Sauerland ist ein wegweisendes Projekt, das deutlich macht, wie wirKlimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit perspektivisch erfolgreich miteinanderverbinden können. Wasserstoff ist heute wirtschaftlich noch nicht überallkonkurrenzfähig - genau deshalb brauchen wir gezielte Projekte wie dieses, umdie Kosten zu senken, Technologien zur Marktreife zu führen und die notwendige