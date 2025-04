Ovzon-Aktie im Höhenflug: NATO-Auftrag im Millionenbereich befeuert Kursrallye!

Die Aktie des schwedischen Satellitenkommunikationsspezialisten Ovzon erlebt einen deutlichen Kurssprung. Am Dienstag notierte das Papier mit einem kräftigen Plus von 12 Prozent bei 2,76 Euro (29,85 SEK). Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit beeindruckende 73 Prozent zugelegt. Grund für den Kurssprung ist ein bedeutender Auftrag aus dem Verteidigungssektor.

Laut einer aktuellen Unternehmensmeldung hat Ovzon einen Vertrag über 1,7 Millionen US-Dollar (17,4 Millionen SEK) mit dem Verteidigungsministerium eines nicht näher genannten europäischen NATO-Mitgliedsstaates abgeschlossen.

Die Vereinbarung umfasst den Satcom-as-a-Service des Unternehmens – eine hochmoderne Satellitenkommunikationslösung, die sichere Netzwerke, mobile Terminals vom Typ Ovzon T6 und T7 sowie exklusiven Kundensupport beinhaltet. CEO Per Norén: "Ein wichtiger Schritt in unsicheren Zeiten"

Die geopolitischen Spannungen in Europa treiben die Nachfrage nach sicherer Satellitenkommunikation in die Höhe. "Wir fühlen uns geehrt, ein neues europäisches Land und NATO-Mitglied in einer Zeit erhöhter geopolitischer Unsicherheit zu unterstützen", erklärte Ovzon-CEO Per Norén.

Stockholmer Börse freundlich – OMXS30 startet mit Gewinnen

Nicht nur Ovzon-Anleger haben Grund zur Freude: Die Stockholmer Börse eröffnete den Handel am Dienstag mit positiven Vorzeichen. Der Leitindex OMXS30 kletterte um 0,74 Prozent auf 2.502,75 Punkte. Auch der breitere OMXSPI zeigte sich mit einem Plus von 2,28 Prozent freundlich (Stand: Dienstag, 12:00 Uhr MEZ).

Fazit: Investoren setzen auf weiteres Potenzial

Mit dem neuen Millionen-Auftrag festigt Ovzon seine Marktposition im lukrativen Bereich der militärischen Satellitenkommunikation. Die starke Kursentwicklung zeigt das Vertrauen der Anleger in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. Sollte Ovzon weitere hochkarätige Aufträge gewinnen, könnte die Aktie ihren Höhenflug fortsetzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion