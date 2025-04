Jefferies stuft Nordamerikas Airlines ab - Konzernziele wackeln

LONDON (dpa-AFX) - Das Investmenthaus Jefferies hat am Dienstag die Aktien von vier nordamerikanischen Airlines abgestuft. Der zuletzt wegen Wirtschaftssorgen bereits schwache Sektor dürfte daher am Dienstag weiter unter Druck stehen. Zunehmende Konjunkturunsicherheit trübe die Stimmung von Firmen und Verbrauchern, so Expertin Sheila Kahyaoglu. Das kann die Nachfrage nach Urlaubs- und Geschäftsreisen belasten.

Nur bei den Papieren von United Airlines rät die Analystin nach ihrer Neubewertung der Branche noch zum Kauf.