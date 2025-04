ThyssenKrupp - Aktie im Rampenlicht - 01.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +143,52 % verbuchen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

Die Thyssenkrupp-Aktie schießt am Dienstag zweistellig nach oben. Kepler Cheuvreux sieht Rückenwind durch Rüstungs- und Infrastrukturausgaben. Auch Salzgitter rückt ins Visier – winkt eine zweite Stahl-Rallye?

Der Dax hat am Dienstag im Fahrwasser der Börsen in den USA und Asien einen Stabilisierungsversuch unternommen und zugelegt. Gegen Mittag stand ein Plus von 1,55 Prozent auf 22.506 Punkte zu Buche. Am Vortag war der deutsche Leitindex belastet von …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.