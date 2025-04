NORMA bekommt für Müslis und Duschgel von ÖKO-TEST gleich dreimal das Prädikat "sehr gut" / Ökotest April 2025 zeichnet NORMA Eigenmarken aus (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST haben erneut

dreimal "sehr gut" aus. Zwei Frühstückscerealien und ein Duschgel stachen

positiv heraus: Die Eigenmarken BIO SONNE, GOLDEN BREAKFAST und ELCURINA sind um

Top-Bewertungen reicher.



Mit NORMA fruchtig in den Tag starten





Beim großen Test von Fruchtmüslis landet NORMA gleich doppelt auf dem Treppchen:

Sowohl in der Bio-Klasse als auch beim konventionellen Fruchtmüsli kam kaum ein

Konkurrent am Nürnberger Lebensmittel-Händler vorbei. Das BIO SONNE Bio-Müsli

Früchte überzeugt mit einem Preis von 2,75 Euro pro 500-Gramm-Packung und zählt

zu den günstigsten im Feld. Hinzu kommt der hohe Fruchtanteil von 47 Prozent,

der das Produkt unter allen 25 getesteten Marken direkt in die Top 3 befördert.

Der Blick ins Detail, also auf die Inhaltsstoffe, offenbart Sultaninen aus der

Türkei, Hafer aus der EU und auch sonst ausschließlich als "sehr gut" bewertete

Zutaten. Alles in allem ein Spitzenergebnis! Darin reiht sich direkt das GOLDEN

BREAKFAST Früchte Müsli ein, das ebenfalls günstiger ist als die meisten anderen

Anbieter. Nur zwei Produkte konnten die Öko-Tester wirklich voll und ganz

überzeugen - eines davon stammt von NORMA. Das Besondere am Ergebnis: Kein

Konkurrenzprodukt kommt an den hohen Fruchtgehalt des Discounter-Müslis von 41

Prozent heran.



Eine saubere Sache



Nach dem Frühstück geht's ins Bad - und auch da erhält NORMA "sehr gute"

Ergebnisse. Wie die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST ermittelt haben,

schneidet das ELCURINA Duschgel Lemongrass ausgezeichnet mit der Note "sehr gut"

ab. Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und den völlig unbedenklichen

Inhaltsstoffen liegt auch noch der Rezyklatanteil in der Verpackung bei einem

guten Wert von rund 39 Prozent. Das sorgt beim Duschen für ein noch besseres

Gefühl.



Lecker und gesund - alles aus einem Glas



Für den Vitaminschub des Tages sorgt der BIO SONNE Bio-Saft Karotte, der bereits

in der vergangenen Ausgabe von ÖKO-TEST unter die Lupe genommen wurde. Da den

Profis jedoch ein Fehler unterlaufen ist und der Nitratgehalt im Getränk falsch

berechnet wurde, folgte in der aktuellsten Ausgabe prompt die Richtigstellung:

Die Inhaltsstoffe des Safts sind einwandfrei und damit steht einer "sehr

gut"-Bewertung aus Sicht der Lebensmittelkenner nichts im Weg.



Das Sortiment des Nürnberger Lebensmittel-Händlers wird regelmäßig in

Verbrauchertests ausgezeichnet: Tadellose Inhaltsstoffe in Kombination mit einem

besonders günstigen Preis überzeugen die Jurys immer wieder aufs Neue. NORMA

beweist so, dass hohe Qualität auch im Discountbereich einen Platz findet.



Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



