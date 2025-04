Bitcoin und XRP mit Erholungsversuch – Doch wie lange können sie standhalten?

Die Kryptowährungsmärkte zeigen sich volatil, doch sowohl Bitcoin (BTC) als auch XRP konnten in den letzten 24 Stunden zulegen. Bitcoin notiert aktuell bei 84.220 US-Dollar und verzeichnet ein Plus von 2,9 Prozent im Tagesvergleich. Dennoch bleibt die Wochenbilanz mit einem Minus von 3,3 Prozent negativ. XRP hingegen liegt bei 2,15 US-Dollar, was einem Anstieg von 5,3 Prozent entspricht. Auf Wochensicht bleibt die Coin jedoch mit 12 Prozent im Minus (Stand: Dienstag, 13:00 Uhr MEZ).