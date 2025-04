Bullen geben wieder Gas

Im Zeitraum zwischen dem Verlaufshoch bei 186,60 US-Dollar aus Ende April 2022 und Ende Februar dieses Jahres steckte Johnson & Johnson in einem Abwärtstrend fest, konnte sich aber auf eine starke Horizontalunterstützung um 145,00 US-Dollar verlassen. Nach einem abermaligen Test zum Jahreswechsel zogen die Notierungen im Anschluss merklich an und überwanden sogar den laufenden Abwärtstrend. An der Hürde von 168,10 US-Dollar war vorläufig allerdings Schluss. Nun strebt die Aktie erneut diesen Widerstandsbereich an und könnte ihn im Erfolgsfall auch überwinden.

Bullen bereiten Kaufsignal vor