S&P 500 mit Warnsignal: Zwei Drittel dämpfen Gewinnerwartungen

Damit liegt der Anteil der negativen Gewinnprognosen deutlich über dem Fünfjahresschnitt von 57 Prozent und auch über dem Zehnjahresdurchschnitt von 62 Prozent. Auch in absoluten Zahlen übertrifft die Zahl der negativen EPS-Prognosen den historischen Trend. Zum Vergleich: Der Fünfjahreswert liegt bei 57, der Zehnjahreswert bei 62 Unternehmen.

Laut einer aktuellen Analyse von FactSet haben bislang 107 Unternehmen aus dem S&P 500 eine Gewinnprognose für das 1. Quartal veröffentlicht. Davon fielen 68, also rund 64 Prozent, negativ aus. Lediglich 39 Unternehmen gaben einen optimistischen Ausblick auf ihre Gewinne je Aktie (EPS).

Besonders stark zeigt sich der Trend im Sektor Informationstechnologie. In diesem Segment haben 26 Unternehmen eine negative EPS-Prognose abgegeben – mehr als jeder andere Sektor im Index. Auch der Anstieg im Vergleich zur durchschnittlichen Zahl der Gewinnwarnungen der vergangenen fünf Jahre ist hier mit plus sechs am höchsten.

London, NYSE oder NASDAQ Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können von einer riesigen Titelauswahl profitieren.

Zwar liegt die Zahl der positiven EPS-Prognosen mit 39 unter dem Fünfjahresschnitt von 42. Doch sie übertrifft den Zehnjahresdurchschnitt von 38 leicht.

FactSet klassifiziert eine Prognose dann als negativ, wenn die firmeneigene Schätzung unter dem Konsens der Analysten am Tag vor der Veröffentlichung liegt. Ist sie höher, gilt sie als positiv.

Die Reaktion am Markt auf den wachsenden Pessimismus fiel bislang verhalten aus, jedoch wächst die Nervosität unter Anlegern. Besonders wachsam wird der Technologiesektor beobachtet, da er zuletzt starke Kursgewinne verbuchte und nun mit einer Welle enttäuschender Ausblicke konfrontiert ist. Ein breiter Rückschlag in diesem Segment könnte für den gesamten Index richtungsweisend werden und ihn weiter ins Minus drücken:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion