Auslieferungsschock: BYD überrollt Tesla!

Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD ist fulminant ins Jahr 2025 gestartet und setzt seine globale Expansion mit Nachdruck fort. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und lieferte 986.098 Fahrzeuge aus, davon 416.388 reine Elektroautos. Allein im März rollten 371.419 Fahrzeuge vom Band. BYD produziert seit 2022 keine Verbrenner mehr und setzt vollständig auf Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride.

Damit setzt BYD nicht nur Maßstäbe im eigenen Land, sondern stellt auch den US-Konkurrenten Tesla zunehmend in den Schatten. Während Elon Musks Unternehmen im selben Zeitraum laut Analystenschätzungen nur zwischen 340.000 und 377.000 Fahrzeuge verkauft haben dürfte, kommt BYD in China auf eine fast dreifach so hohe Zahl. Teslas Absatz leidet nicht nur unter der aggressiven Konkurrenz, sondern auch unter der wachsenden Kritik an Musks politischem Engagement, das dem Markenimage zunehmend schadet – insbesondere in Europa und den USA.