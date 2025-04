LYNX und Cboe Europe Derivatives (CEDX) starten Kooperation zur Förderung des Options- und Futures-Handels

Berlin (ots) - Der internationale Online-Broker LYNX kooperiert künftig mit der

Cboe Europe Derivatives (CEDX), um seinen Kunden mit Wohnsitz in Deutschland die

vielfältigen Handelsmöglichkeiten der CEDX näher zu bringen. Der Fokus liegt

dabei insbesondere auf der Zusammenarbeit im Bereich Weiterbildung, um den

Kunden die für den Handel erforderlichen Fertigkeiten optimal zu vermitteln.



Der Online-Broker LYNX B.V. Germany Branch (LYNX), gibt eine strategische

Zusammenarbeit mit der Cboe Europe Derivatives (CEDX) bekannt. Ziel der

Kooperation ist es, den Handel mit Aktien- und Indexoptionen und Index Futures

für LYNX-Kunden mit Wohnsitz in Deutschland an der CEDX zu fördern und die

vielfältigen Handelsmöglichkeiten der Cboe noch bekannter zu machen. Dies

beinhaltet die Durchführung gezielter Maßnahmen, um das Vertrauen in den Handel

mit börsengehandelten Derivaten an der CEDX zu stärken.







Verständnis der Produkte und Märkte erfordert, legt LYNX großen Wert auf

Bildungsangebote, um Kunden dabei zu unterstützen, informierte

Investmententscheidungen zu treffen. Im Rahmen der neuen Kooperation werden LYNX

und CEDX daher eine Reihe von Webinaren und Weiterbildungsangeboten

organisieren, um Anlegern den Handel mit den an der CEDX gehandelten Produkten

näherzubringen. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Funktionsweise der

Aktienoptionen von mehr als 320 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern, die an

der CEDX handelbar sind.



"Unsere Partnerschaft mit Cboe Europe Derivatives ist ein bedeutender Schritt,

um unseren Kunden nicht nur den Zugang zu liquiden und wettbewerbsfähigen

Derivatemärkten zu erleichtern, sondern auch ihr Verständnis für den Handel mit

komplexen Finanzinstrumenten zu verbessern. Bildung und Transparenz sind

essenziell, damit Anleger fundierte Investmententscheidungen treffen und die

Risiken von Optionen und Futures besser einschätzen können", sagt Alexander

Asante, Head of Financial Products & Pricing, bei LYNX.



Iouri Saroukhanov, Leiter für europäische Derivate bei Cboe Europe, kommentiert:

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit LYNX und darüber, dass ihre

deutschen Kunden von der breiten Produktpalette von CEDX und unserer

Bildungskompetenz profitieren. Diese Partnerschaft spiegelt unser starkes

Engagement wider, den Zugang zu börsengehandelten Optionen für Privatkunden zu

verbessern und Anlegern die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zu

vermitteln, um während ihrer gesamten Anlageerfahrung sichere und fundierte

Entscheidungen zu treffen."



Auch unabhängig von der Zusammenarbeit mit der CEDX bietet LYNX seinen Kunden ab Seite 2 ► Seite 1 von 2





Im Bewusstsein, dass der Handel mit Optionen und Futures ein fundiertesVerständnis der Produkte und Märkte erfordert, legt LYNX großen Wert aufBildungsangebote, um Kunden dabei zu unterstützen, informierteInvestmententscheidungen zu treffen. Im Rahmen der neuen Kooperation werden LYNXund CEDX daher eine Reihe von Webinaren und Weiterbildungsangebotenorganisieren, um Anlegern den Handel mit den an der CEDX gehandelten Produktennäherzubringen. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Funktionsweise derAktienoptionen von mehr als 320 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern, die ander CEDX handelbar sind."Unsere Partnerschaft mit Cboe Europe Derivatives ist ein bedeutender Schritt,um unseren Kunden nicht nur den Zugang zu liquiden und wettbewerbsfähigenDerivatemärkten zu erleichtern, sondern auch ihr Verständnis für den Handel mitkomplexen Finanzinstrumenten zu verbessern. Bildung und Transparenz sindessenziell, damit Anleger fundierte Investmententscheidungen treffen und dieRisiken von Optionen und Futures besser einschätzen können", sagt AlexanderAsante, Head of Financial Products & Pricing, bei LYNX.Iouri Saroukhanov, Leiter für europäische Derivate bei Cboe Europe, kommentiert:"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit LYNX und darüber, dass ihredeutschen Kunden von der breiten Produktpalette von CEDX und unsererBildungskompetenz profitieren. Diese Partnerschaft spiegelt unser starkesEngagement wider, den Zugang zu börsengehandelten Optionen für Privatkunden zuverbessern und Anlegern die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zuvermitteln, um während ihrer gesamten Anlageerfahrung sichere und fundierteEntscheidungen zu treffen."Auch unabhängig von der Zusammenarbeit mit der CEDX bietet LYNX seinen Kunden ab