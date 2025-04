Vision Marine demonstriert trotz Handelsturbulenzen operative Stärke beim Multi-Boat Investor Showcase

Montreal, QC / 1. April 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) („Vision Marine“ oder das „Unternehmen“), ein Spezialunternehmen für leistungsstarke elektrische Bootsantriebssysteme, ist bereit für den Markteinstieg und hat vor kurzem im Rahmen einer Live-Demonstration für Investoren in Florida seine umfangreichen Produktintegrationslösungen und die Marktreife seiner E-Motion-Elektroantriebstechnologie vorgestellt.

Die exklusive Veranstaltung, die am Dienstag, den 25. März über die Bühne ging, bescherte ausgewählten Investoren und Stakeholdern ein immersives vierstündiges Erlebnis. Vorgestellt wurden fünf Elektroboote, die für unterschiedliche Freizeitzwecke genutzt werden – Pontonboote, Mittelkonsolenboote und Bugrider – und sowohl von Innen- als auch Außenbordkonfigurationen des 180E-Hochspannungsantriebssystems von Vision Marine angetrieben werden. Die einzelnen Boote unterschiedlicher Markenhersteller stellten das profunde Know-how von Vision Marine in Fragen der Integration und der Anpassungsfähigkeit des Systems an ein breites Spektrum von Rumpfformen und Einsatzbereichen unter Beweis. Die Teilnehmer konnten mit jedem der Boote eine Probefahrt machen und sich so aus erster Hand über das Drehmoment, den geräuscharmen Betrieb und den einfachen Einbau des Systems informieren. Bei der Veranstaltung konnte auch jener Rennkatamaran von Vision Marine aus nächster Nähe betrachtet werden, der im Jahr 2023 beim „Lake of the Ozarks Shootout“ eine Rekordgeschwindigkeit von über 116 Meilen pro Stunde erzielte.

„Für unsere Investoren ist es ein absolutes Muss, die Anwendung aus erster Hand zu erleben, vor allem unter realen Bedingungen wie dem Salzwasser und warmen Klima in Florida“, erklärt Alexandre Mongeon, CEO von Vision Marine Technologies. „Die Investoren konnten sich davon überzeugen, wie intuitiv unser System zu bedienen ist, wie reibungslos es funktioniert und wie einfach der Einbau in die bestehende Infrastruktur ist.“

Die Veranstaltung fand in derselben Region statt, in der sich auch der zentrale Standort des Unternehmens in Florida befindet, wo das Unternehmen seit über zwei Jahren mit einem engagierten Team vor Ort tätig ist. Diese regionale Präsenz unterstützt das Geschäft in den USA ganz entscheidend, stärkt die Akzeptanz bei den Herstellern und ermöglicht einen breiteren Zugang zum boomenden Markt für Freizeitboote im Südosten der Vereinigten Staaten.