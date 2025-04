Die große Eröffnung The Whiteley läutet eine neue Ära für Queensway ein

Seite 2 ► Seite 1 von 2

London (ots/PRNewswire) - The Whiteley, Londons erstes Kaufhaus, wurde zu einemwegweisenden Wohn- und Gastronomiezentrum umgestaltet. Auf dem Höhepunkt derachtjährigen Umgestaltung versammelten sich Stadträte, Anwohner,Interessenvertreter, professionelle Teams, Nachbarn und The Whiteley CommunityFoundation, um die Eröffnung dieses prächtigen, geschichtsträchtigen Gebäudes zufeiern. Die spektakuläre Veranstaltung, an der über 600 Gäste teilnahmen, wurdevon MARK und C C Land ausgerichtet.Die bedeutsame Feier fand im palastartigen Atrium von The Whiteley unter einemgroßen Pavillon statt, um die Errungenschaften und die umfassende Erneuerung desViertels zu würdigen, die durch dieses 1.000.000 m² große Projekt geschaffenwurden. Unter der ikonischen Kuppel des Gebäudes wurde der Innenhof in einebeeindruckende runde Bar verwandelt, in der die Gäste meisterhaft zubereiteteCocktails genossen, während sie in die Weltklasse-Unterhaltung des Abendseintauchten. Mit dem fesselnden Auftritt des bekannten Sängers und SongwritersRag'n'Bone Man und dem anschließenden Auftritt des Londoner DJ Sally K wurde derAbend zu einem unvergesslichen Fest. Um das Spektakel zu vervollständigen,schwebten Luftakrobaten anmutig durch die luftigen Räume des Atriums, und einehalbrunde Bühne diente als Mittelpunkt der Veranstaltung, auf der ein Film desTeams gezeigt wurde, das hinter der Umgestaltung The Whiteley steht.Das ursprünglich 1911 von William Whiteley fertig gestellte Kaufhaus war einstein Weltmarktführer. Heute haucht die Sanierung The Whiteley dieser historischenIkone neues Leben ein und bildet gleichzeitig den Eckpfeiler der ehrgeizigen3-Milliarden-Pfund-Erneuerung des Queensway. The Queensway Steering Group - einZusammenschluss lokaler Grundstückseigentümer - treibt die Umgestaltung derStraße zu einem der dynamischsten neuen Stadtteile Londons voran. Dieseehrgeizige Erneuerung umfasst umfangreiche Verbesserungen des öffentlichenRaums, wie z. B. verbreiterte Bürgersteige, eine umfassende Neugestaltung derGrünanlagen und die Modernisierung der U-Bahnhöfe. Darüber hinaus werden neuePavillons für ganztägige Mahlzeiten im Freien, öffentliche Kunstinstallationenund ein brandneuer Eingang zum Hyde Park, der noch in diesem Jahr fertiggestelltwerden soll, den Ruf von Queensway als lebendiges Zentrum festigen.The Whiteley ist die treibende Kraft hinter The Queensway Steering Group und istführend bei der Neudefinition des Viertels, um es zu einem begehrten Ziel für