S&P 500 unter Druck: Diese Aktien trotzen den Zöllen

Am Montag verzeichneten der S&P 500 und der Nasdaq Composite zunächst starke Verluste, ausgelöst durch wachsende Unsicherheiten über die Marktentwicklung. Der jüngste Rückgang folgt auf eine anhaltende, einmonatige Talfahrt, die durch Befürchtungen befeuert wurde, dass Zölle die Inflation anheizen, das Wirtschaftswachstum bremsen und die Unternehmensgewinne belasten könnten. Am Mittwoch treten neue Importzölle in den USA in Kraft, darunter ein 25-prozentiger Zoll auf im Ausland produzierte Autos.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt Kostin Anlegern, sich auf Aktien aus dem Russell 1000 zu konzentrieren, die in den letzten zehn Jahren eine überdurchschnittlich stabile Gewinnentwicklung gezeigt haben, über solide Gewinnerwartungen verfügen und nur eine geringe Korrelation zu den wichtigsten Markttreibern der aktuellen Volatilität aufweisen.

Mit anderen Worten: Aktien, die am wenigsten von den Sorgen rund um Handel, Zölle, Inflation und Wachstum betroffen sind.

Amdocs

Das Software- und Dienstleistungsunternehmen Amdocs wurde von Goldman Sachs aufgrund seiner niedrigen EBITDA-Variabilität von nur fünf Prozentpunkten in den letzten zehn Jahren in das Portfolio aufgenommen. Gleichzeitig erwarten Analysten ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie von 8 Prozent in den Jahren 2025 und 2026. Die Aktie hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und ist um fast 7 Prozent gestiegen.

Auch die Analysten an der Wall Street sind optimistisch: Alle sieben Experten, die Amdocs bewerten, empfehlen einen Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 103 US-Dollar – was einem möglichen Aufwärtspotenzial von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht, so LSEG.

Kroger

Auch der US-Lebensmittel- und Drogeriehändler Kroger gehört zur "Insensitive"-Liste von Goldman Sachs. Das Unternehmen weist eine EBITDA-Wachstumsvariabilität von 32 Prozentpunkten über die letzten zehn Jahre auf. Analysten erwarten zudem ein Gewinnwachstum je Aktie von 5 Prozent für 2025 und 8 Prozent für 2026. Mehr als die Hälfte der Analysten, die Kroger bewerten (13 von 25), stufen die Aktie als starken Kauf oder Kauf ein.

Die Kroger-Aktie hat sich zuletzt stark entwickelt: In den letzten sechs Monaten legte sie um 19 Prozent zu, während sie im bisherigen Jahresverlauf bereits 11 Prozent gestiegen ist. Kursziel für Kroger von Goldman ist 71 US-Dollar.

Boston Scientific

Boston Scientific, ein Medizintechnikunternehmen, hat in den letzten sechs Monaten ähnliche Kursgewinne wie Kroger verzeichnet.

Die Aktie wurde von Goldman Sachs in das Portfolio aufgenommen, da sie eine EBITDA-Wachstumsvariabilität von 29 Prozentpunkten über zehn Jahre aufweist und für 2025 sowie 2026 ein Gewinnwachstum je Aktie von 14 Prozent erwartet wird. Kursziel für Boston Scientific von Goldman ist 116 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

