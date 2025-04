Schlütersche launcht redaktionelle Plattform rund um die Welt der internationalen Marktführer aus Deutschland (FOTO)

Hannover (ots) - Neues Online-Portal bietet den oft weniger bekannten, aber

überaus erfolgreichen "Stillen Riesen" eine Bühne / Verbindung von

Wirtschaftsmagazin mit Unternehmensporträts & digitalem Stellenmarkt



Oft übersehen, aber international anführend: "Hidden Champions" sind sehr

erfolgreiche mittelständische Unternehmen, die ihren Sitz oft abseits der großen

Metropolen in ländlichen Gegenden haben. Als Weltmarktführer oder an der Spitze

Europas dominieren sie ihre Nischen, treiben mit ihren Produkten,

Dienstleistungen und Innovationen ganze Branchen sowie die Wirtschaftskraft

ihrer Region an. Doch trotz ihrer beachtlichen Marktposition sind sie der

breiten Öffentlichkeit oftmals kaum bekannt - und genau hier setzt die neue

Plattform der Schlüterschen Mediengruppe an. Mit

https://www.hidden-champions.de/ startet ein Online-Portal, welches genau diesen

Unternehmen eine öffentliche Bühne bietet und ihre Bedeutung für Wirtschaft und

Gesellschaft hervorhebt.







großen Player gesprochen, und gerne auch über die geringe Anzahl deutscher

Unternehmen in der weltweiten Top 100. Dabei wird aber übersehen, dass das Herz

der deutschen Wirtschaft unser Mittelstand ist. Kein anderes Land der Welt hat

mehr 'Hidden Champions', etwa die Hälfte dieser globalen Marktführer kommt aus

Deutschland. Unser Wirtschaftsstandort lebt vom Mittelstand und von diesen

innovativen Unternehmen, sie sind von überragender Bedeutung für unser Land und

unsere Gesellschaft.



Mit hidden-champions.de möchten wir eine Plattform schaffen, auf der wir die

Produkte, Stärken und Erfolge der internationalen Marktführer aus Deutschland in

den Mittelpunkt stellen. Wir wollen die stillen Riesen unserer Wirtschaft in

einem immer anspruchsvoller werdenden Wettbewerb - nicht zuletzt um

Arbeitskräfte - sichtbarer machen. Vom Hidden zum Visible Champion - über reine

Fachkreise hinaus."



Die Hidden Champions Media GmbH ist ein Joint Venture zwischen der Schlüterschen

Mediengruppe und dem bekannten Multi-Unternehmer und KI-Experten Carsten Kraus.

Kraus berät mit seiner Expertise im Bereich neue Technologien Unternehmen und

Start-ups und wurde 2024 zum "Business Angel des Jahres" gekürt.



Carsten Kraus, CEO CK Holding: "Ich teile das Ziel, 'Hidden Champions'

sichtbarer zu machen und den deutschen Mittelstand zu stärken, denn er ist das

Rückgrat unserer Wirtschaft. Was mich schon mein ganzes Leben lang fasziniert,

sind Erfindergeist und Innovationen. Ich habe selbst bereits 25 Patente Seite 2 ► Seite 1 von 2





Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Es wird oft nur über die ganzgroßen Player gesprochen, und gerne auch über die geringe Anzahl deutscherUnternehmen in der weltweiten Top 100. Dabei wird aber übersehen, dass das Herzder deutschen Wirtschaft unser Mittelstand ist. Kein anderes Land der Welt hatmehr 'Hidden Champions', etwa die Hälfte dieser globalen Marktführer kommt ausDeutschland. Unser Wirtschaftsstandort lebt vom Mittelstand und von dieseninnovativen Unternehmen, sie sind von überragender Bedeutung für unser Land undunsere Gesellschaft.Mit hidden-champions.de möchten wir eine Plattform schaffen, auf der wir dieProdukte, Stärken und Erfolge der internationalen Marktführer aus Deutschland inden Mittelpunkt stellen. Wir wollen die stillen Riesen unserer Wirtschaft ineinem immer anspruchsvoller werdenden Wettbewerb - nicht zuletzt umArbeitskräfte - sichtbarer machen. Vom Hidden zum Visible Champion - über reineFachkreise hinaus."Die Hidden Champions Media GmbH ist ein Joint Venture zwischen der SchlüterschenMediengruppe und dem bekannten Multi-Unternehmer und KI-Experten Carsten Kraus.Kraus berät mit seiner Expertise im Bereich neue Technologien Unternehmen undStart-ups und wurde 2024 zum "Business Angel des Jahres" gekürt.Carsten Kraus, CEO CK Holding: "Ich teile das Ziel, 'Hidden Champions'sichtbarer zu machen und den deutschen Mittelstand zu stärken, denn er ist dasRückgrat unserer Wirtschaft. Was mich schon mein ganzes Leben lang fasziniert,sind Erfindergeist und Innovationen. Ich habe selbst bereits 25 Patente