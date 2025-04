Hoffen auf Erholung - Schnäppchenjäger führen Regie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schnäppchenjäger haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für Entlastung gesorgt. Der Dax gewann am Nachmittag 1,24 Prozent auf 22.538 Punkte. Damit unternahm er einen Stabilisierungsversuch, nachdem am Vortag einmla mehr Zollsorgen das Bild geprägt hatten.

Im Fokus am Markt steht ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Viel Negatives sei in den Kursen inzwischen aber eingepreist, sagten Börsianer. Einige Schnäppchenjäger, die die starke Kursentwicklung im ersten Quartal verpasst hätten, griffen nun zu.