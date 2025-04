ITG und Sundogs arbeiten zusammen, um die kreative Effizienz durch KI zu verbessern

Die Zusammenarbeit mit Sundogs ermöglicht es ITG, zu wissen, welche Inhalte erstellt werden müssen, um bei den verschiedenen Publikumsgruppen, auf den verschiedenen Kanälen und in den verschiedenen Märkten die größtmögliche Resonanz zu erzielen.

„Dies fühlt sich wie ein ganz natürliches Zusammentreffen unserer beiden Unternehmen an, da die einzigartige Fähigkeit von Sundog, die kreative Effektivität durch KI zu verbessern, perfekt mit unserem eigenen KI-gestützten, agilen Content-Modell zusammenpasst", sagte Andrew Swinand, Geschäftsführer von ITG. „Die Partnerschaft mit Sundogs versetzt uns in die Lage, auf bessere und intelligentere Art und Weise Inhalte zu erstellen, und gibt unseren Kunden ein tieferes Verständnis ihres Publikums und die Möglichkeit, intelligente kreative Kampagnen in kürzester Zeit zu liefern – mit jedem Asset, das auf die Anforderungen jeder möglichen Kundeninteraktion zugeschnitten ist."

ITG arbeitet bereits mit globalen Kunden wie Microsoft, Jaguar Land Rover (JLR), PUMA, KFC und anderen zusammen. Die Partnerschaft mit Sundogs wird neue Möglichkeiten für die kreative Effektivität aufdecken, einschließlich der Entwicklung eines Scoring-Systems zur Identifizierung von Assets, die am ehesten die Performance steigern, und verbesserter Vorlagen für die Content-Automatisierung durch die von Gartner anerkannte Storyteq-Plattform.

Storyteq wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 sowohl für Content-Marketing-Plattformen als auch für Digital Asset Management als Leader eingestuft – als einziger Anbieter weltweit, der in beiden Kategorien als Leader anerkannt wurde.

Ben Jones, Geschäftsführer und Gründer von Sundogs, kommentiert: „Was innerhalb von Videoinhalten passiert, ist die neue Grenze der Leistung. Wir wissen mehr als je zuvor darüber, wie Menschen Informationen aufnehmen, was sie bewegt und was einen nachhaltigen Einfluss auf ihr Geschäft hat. Die Partnerschaft mit ITG ist deshalb so interessant, weil sie sicherstellt, dass dies in großem Umfang und schnell umgesetzt wird."

Informationen zu Inspired Thinking Group (ITG)

ITG ist der führende Halo-Content-Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Es beseitigt die Komplexität des Marketings und liefert KI-gestützte, flexible Inhalte in kürzester Zeit und in großem Umfang, um das Unternehmenswachstum zu fördern und die Marketingkosten zu senken. Zu den Kunden gehören Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC, John Lewis Partnership und viele mehr. ITG beschäftigt in seinen weltweiten Niederlassungen über 2.000 Mitarbeiter und seine Storyteq-Plattform wurde von Gartner als ein weltweiter Leader anerkannt.

Informationen zu Sundogs

Sundogs wurde von Ben Jones, der als Gründer von Unskippable Labs bei Google Pionierarbeit im Bereich der kreativen Beratung geleistet hat, und dem Unternehmer Jonathan Savitch, der bei Routehappy reichhaltige Inhalte für das Flugshopping entwickelt hat, gegründet und von ATPCO übernommen. Sundogs nutzt die Kraft von kreativem Storytelling, Daten und KI und liefert herausragende kreative Leistungen, unterstützt von einem Team aus in Cannes ausgezeichneten Kreativen, führenden Datenwissenschaftlern und Content-Strategen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2654277/Inspired_Thinking_Group__ITG_ ...

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2643068/Inspired_Thinking_Group_Logo. ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/itg-und-sundogs-arbeiten-zusammen-um-die-kreative-effizienz-durch-ki-zu-verbessern-302416973.html