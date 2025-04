Millennial Potash leitet Phase 2 des Bohrprogramms auf seinem Banio Potash Projekt in Gabun ein

Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... - freut sich bekannt zu geben, dass es Merlin Drilling mit der Durchführung des Phase-2-Bohrprogramms auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun beauftragt hat. Das Phase-2-Programm umfasst zwei kalispezifische Bohrlöcher mit insgesamt etwa 1.100 m Kernbohrungen. Das Programm umfasst die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-001 um etwa 400 m und den Abschluss des neuen Bohrlochs BA-004 mit einer geplanten Endtiefe von 700 m. Beide Bohrungen befinden sich im nördlichen Zielgebiet des Projekts und werden die robusten Kalimineralisierungshorizonte seitlich und in der Tiefe erproben, die in den Bohrungen BA-002 und BA-003 vorhanden sind.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, mit dem Phase-2-Bohrprogramm auf unserem Kaliprojekt Banio zu beginnen. Die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-001 und die Bohrung des neuen Bohrlochs BA-004 haben das Potenzial, die Kaliressourcen des Projekts erheblich zu steigern. Nach Abschluss der Bohrungen wird eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung erstellt werden, die die Grundlage für die Machbarkeitsstudie bilden wird, die in den kommenden Monaten beginnen soll. Millennial hat gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,9 Mio. $ abgeschlossen und ist gut finanziert, um das zweite Bohrprogramm durchzuführen und nach dem Bohrprogramm einen überarbeiteten 43-101-Ressourcenschätzungsbericht zu erstellen."

Das Phase-2-Bohrprogramm umfasst die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-001 auf eine Tiefe von etwa 700 m sowie die Bohrung des neuen Bohrlochs BA-004, das sich 4 km östlich des Bohrlochs BA-001 befindet. Das Bohrloch BA-001 wurde 2017 bis in eine Tiefe von 364 m gebohrt und befand sich gerade am Eintritt in die Salzabfolge, als es eine lokal begrenzte Absenkung mit vertikaler Schichtung durchteufte. Das Bohrloch wurde abgebrochen; eine überarbeitete Interpretation, die auf umfangreichen Erfahrungen im Gabun-Kongo-Becken basiert, deutet jedoch darauf hin, dass diese lokalen Merkmale nicht umfangreich sind und das geologische Modell von Millennial darauf hindeutet, dass in der Tiefe möglicherweise Kalihorizonte vorhanden sind.

