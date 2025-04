Fosun International berichtet über einen Gesamtumsatz von 192,14 Mrd. RMB und einen industriellen Betriebsgewinn von 4,9 Mrd. RMB im Jahr 2024

HONG KONG, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. März 2025 gab die Fosun International Limited (HKEX-Aktiencode: 00656) ihre Jahresergebnisse für das Jahr 2024 bekannt. In diesem Zeitraum erreichte der Gesamtumsatz der Gruppe 192,14 Milliarden RMB. Die vier Kernunternehmen – Yuyuan, Fosun Pharma, Fidelidade und Fosun Tourism Group – erwirtschafteten einen Gesamtumsatz von 134,65 Milliarden RMB, was 70,1% des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht und eine solide Vermögensbasis aufweist.

Im Jahr 2024 erreichte der industrielle Betriebsgewinn des Konzerns 4,9 Milliarden RMB, was die stabilen operativen Grundlagen widerspiegelt. Ohne Sondereffekte belief sich der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Gewinn auf 0,75 Milliarden RMB.