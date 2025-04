Die entscheidenden Unterschiede, die Ihr Unternehmen sicherer machen (FOTO)

Münster (ots) - Einbrüche in Unternehmen nehmen rasant zu - viele

Sicherheitsanbieter versprechen Schutz, doch oft scheitern sie an veralteter

Technik und ineffizienten Prozessen. Stefan Chüo, Experte für

technologiebasierte Sicherheitslösungen, geht einen völlig neuen Weg. Mit der

autosecure GmbH bietet er Unternehmen maßgeschneiderte, hochmoderne

Schutzkonzepte, die wirklich funktionieren. Warum Top-Unternehmen auf seine

Lösungen setzen - und was die autosecure GmbH anders macht.



Sicherheit ist heute wichtiger denn je - Einbrüche und Diebstähle nehmen

drastisch zu. Im Jahr 2023 wurden über 115.758 schwere Diebstähle in deutschen

Unternehmen registriert - ein Anstieg von 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuelle Zahlen stehen noch aus, doch lässt die Entwicklung der letzten Jahre

nichts Gutes erahnen. Gleichzeitig zeigt sich immer wieder: Klassische

Sicherheitslösungen versagen häufig genau dann, wenn es darauf ankommt. Über 70

Prozent der Taten in 2023 waren erfolgreich, was massive finanzielle Schäden und

betriebliche Störungen verursachte. Stefan Chüo kennt die Problematik und bietet

mit der autosecure GmbH maßgeschneiderte Sicherheitslösungen an.







Geschäftsführer der autosecure GmbH. "Weil jeder Kunde individuelle

Anforderungen mitbringt, bedarf es maßgeschneiderter und ganzheitlicher

Sicherheitskonzepte, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Unzureichende

Technik, unqualifiziertes Personal, häufige Fehlalarme und ineffiziente Prozesse

sorgen oft für eine träge und lückenhafte Sicherheitsüberwachung und damit für

unnötig hohe Kosten.



autosecure GmbH: Ganzheitliche Sicherheitslösungen mit umfassendem Service



"Aus jahrelanger Erfahrung kenne ich die Defizite der Branche und habe

entschieden, das Thema Sicherheit anders anzugehen als andere Marktteilnehmer",

fährt der Experte für technologiebasierte Sicherheitslösungen fort. Mit der

autosecure GmbH hat er sich auf ganzheitliche Sicherheitsdienstleistungen für

Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitern spezialisiert und setzt neue Maßstäbe

für die Sicherheitsbranche: Innovative Sicherheitskonzepte, persönliche

Betreuung und eine der größten Sicherheitsleitstellen Deutschlands heben die

autosecure GmbH deutlich von anderen Anbietern ab. Von der Beratung über die

Planung und Installation der Sicherheitstechnik durch qualifizierte

Fachtechniker bis hin zu einer laufenden persönlichen Betreuung, Wartungsservice

und technischem Support bedient das Team um Stefan Chüo dabei die gesamte

Bandbreite maßgeschneiderter Sicherheitslösungen. Dank ihres einzigartigen und





