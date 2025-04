Trendwende oder Zwischenhoch? / Mr. Lodge veranstaltete Webinar mit Immobilienexperte Prof. Dr. Stephan Kippes (FOTO)

München (ots) - Am 27. März hat Mr. Lodge, Münchens führender Anbieter für

möbliertes Wohnen und Experte im Immobilienverkauf, gemeinsam mit

Immobilienexperte Prof. Dr. Stephan Kippes zu einem exklusiven Webinar

eingeladen: "Münchner Immobilienmarkt nach der Wahl". Im Mittelpunkt standen

aktuelle Entwicklungen rund um Kaufpreise, Nachfrage und Finanzierung. Fast 200

Eigentümer, Kaufinteressierte und Kapitalanleger nahmen teil.



München zeigt erste Preisanstiege - aber nicht in allen Segmenten





Nach einer längeren Phase der Unsicherheit zeichnen sich am MünchnerImmobilienmarkt erste Stabilisierungstendenzen bzw. eine leichte Trendwende ab.Besonders im Frühjahr 2025 zeigen sich, gemäß dem aktuellen IVDWohn-Marktbericht, in fast allen Segmenten wieder leichte Preissteigerungen:Eigentumswohnungen im Bestand legten um +2,0 % zu, neu gebauteReihenmittelhäuser um +1,7 %, ebenso wie Doppelhaushälften und Neubauwohnungenmit +1,5 %. Lediglich Baugrundstücke verzeichneten weiterhin rückläufige Werte."Wir beobachten eine spürbare Belebung - Käufer und Verkäufer finden wiederzueinander, sofern Preis und Qualität stimmen", erklärt Norbert Verbücheln,Geschäftsführer von Mr. Lodge. "Aktuell haben Käufer teils noch einen merklichenVerhandlungsspielraum, um Immobilien zu einem etwas günstigeren Preis zuerwerben. Wer flexibel ist und auf Qualität achtet, kann von guten Objekten zufairen Preisen profitieren."Zinsen: Spielverderber oder Stabilitätsfaktor?Das aktuelle Zinsniveau sorgte für großes Interesse unter den Teilnehmenden.Obwohl die Europäische Zentralbank die Leitzinsen zuletzt gesenkt hat, sorgt dasgroßvolumige Schuldenpaket der künftigen Bundesregierung für steigendeStaatsanleihenrenditen - mit Folgen für Hypothekenzinsen. Binnen weniger Tagekletterten diese von 3,08 % auf 3,39 %.Prof. Kippes: "Die Phase historisch niedriger Zinsen ist vorbei. Käufer solltenFinanzierungen solide aufstellen, möglichst mit hoher Eigenkapitalquote.Verkäufer wiederum müssen realistische Preisvorstellungen entwickeln - Qualitätund Energieeffizienz zählen."Besteuerung von ZugewinnenProf. Kippes sieht das Risiko einer Änderung der Steuerfreiheit der Zugewinnebei Verkäufen nach 10 Jahren durch die zukünftige Bundesregierung als gering an:"Wieso soll man die Immobilienanlage so viel schlechter behandeln wie andereAnlagen?"Weitere Regulierung der möblierten Vermietung kontraproduktivEin weiterer wichtiger Aspekt, der im Webinar zur Sprache kam: die Bedeutungmöblierter Vermietung - nicht nur als Investitionsform, sondern auch als Antwortauf die zunehmende geforderte Mobilität am Arbeitsmarkt.