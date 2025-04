CanCambria Energy Corp gewinnt Ausschreibung für Explorationslizenzen über 230.000 Acres auf Kiskunhalas

Das neu zugeteilte Konzessionsgebiet Kiskunhalas umfasst ein Gebiet von 945,9 km² (233.737 Acres) und bis zu 6.000 m in die Tiefe ab der Oberfläche. Es liegt neben CanCambrias bestehender Bergbaulizenz Ba-IX (32.500 Acres) und schafft eine konsolidierte, zusammenhängende Position innerhalb des Pannonischen Beckens, einer entwickelten und historisch produktiven Region im Süden Ungarns. Außerdem verfügt das Konzessionsgebiet Kiskunhalas über eine moderne 3D-Seismikabdeckung von 46 %.

Zu den ersten technischen Schwerpunktbereichen auf dem Konzessionsgebiet gehören:

- direkte Erweiterung der bestehenden Tight-Gas-Lagerstätte von Ba-IX, das Potenzial für weitere Standorte für Erweiterungsbohrungen bietet;

- das benachbarte Soltvadkert Trough – ein analoges Miozän-Becken, das für Tight-Gas-Explorationen geeignet ist und nur durch veraltete 2D-Daten und keine Bohrlöcher abgedeckt ist; sowie

- mehrere konventionelle Gänge und Prospektionsgebiete unterschiedlicher Größe und Risikoprofile, die von der bestehenden 3D-Seismikabdeckung unterstützt werden.

Dr. Paul Clarke, President & CEO von CanCambria, sagte: „Große, zusammenhängende Pakete dieser Größe und Qualität sind in nachgewiesenen Kohlenwasserstoffbecken selten verfügbar, insbesondere in Ländern mit gut entwickelten Energiesektoren. Diese Ausschreibung war ein sehr wettbewerbsstarker Prozess, und die Vergabe an CanCambria zeigt das Vertrauen des Ministeriums in unser Unternehmen sowie in unser Geschäftsmodell. Diese strategische Ergänzung erweitert die Fläche unseres Projekts Kiskunhalas von 32.500 Acres auf mehr als 265.000 zusammenhängende Acres und erweitert das Portfolio um ein neues vielversprechendes Becken; wir hatten das Ziel, unser Landpaket auf dieses Gebiet auszuweiten, seit wir 2022 nach Ungarn kamen.“

