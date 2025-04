Bayer zündet Pharma-Offensive – 3 neue Blockbuster mit Milliardenpotenzial!

Die neue Wachstumsphase beginnt mit Beyonttra, einem Medikament zur Behandlung einer seltenen Herzmuskelerkrankung, das im Februar die EU-Zulassung erhielt. Noch im Spätsommer soll Elinzanetant, eine hormonfreie Therapie für Wechseljahresbeschwerden, in Europa und den USA auf den Markt kommen. Das Präparat gilt als potenzieller Milliardenbringer.

Für Bayer wird 2025 ein entscheidendes Jahr – vor allem in der Pharmasparte. Mit mehreren Markteinführungen und Zulassungserweiterungen will der Konzern die Basis für künftiges Wachstum legen. "2025 wird für Bayer Pharmaceuticals ein entscheidendes Jahr mit wegweisenden Produkteinführungen, und wir ziehen alle Register, um die Leistungsfähigkeit unserer Pipeline voranzutreiben", erklärte Pharmachef Stefan Oelrich bei der Jahrespressekonferenz.

Ein weiteres Zugpferd ist Nubeqa, ein Krebsmittel, das 2024 bereits einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro erzielte – das stärkste Wachstum unter Bayers Top-Produkten. Nun soll es für eine dritte Indikation bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs zugelassen werden. Auch Kerendia, ursprünglich ein Nierenmedikament, soll bald zusätzlich gegen eine häufige Form der Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Beide Zulassungen werden für die zweite Jahreshälfte erwartet.

Bayer setzt große Hoffnungen in die neue 8-Milligramm-Version von Eylea zur Behandlung von Makulaödemen nach Venenverschluss. Nach positiven Phase-3-Daten wurde ein Zulassungsantrag bei der EU gestellt. Auch hier sehen Analysten Blockbuster-Potenzial.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Asundexian, einem Gerinnungshemmer, der eigentlich Xarelto beerben sollte. Nach einem Rückschlag in der klinischen Forschung 2023 – die Studie bei Vorhofflimmern wurde abgebrochen – sieht Bayer dennoch weiterhin Blockbuster-Potenzial. Eine weitere zulassungsrelevante Studie zur Schlaganfallprävention soll noch 2025 abgeschlossen werden und über die Zukunft des Medikaments entscheiden.

All diese Pipeline-Initiativen sind essenziell, denn Bayer steht unter wachsendem Ertragsdruck: Der Patentschutz für das einstige Milliardenprodukt Xarelto ist ausgelaufen. Bereits 2025 erwartet Bayer dadurch Umsatzeinbußen zwischen 1 und 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt rechnet die Pharmasparte – bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen – mit einem Umsatzrückgang von 1 bis 4 Prozent. Erst ab 2027 wird wieder mit Wachstum gerechnet.

"Es ist entscheidend, dass das Unternehmen eine Ergebnissäule entwickelt, aus der es sich nachhaltig finanzieren kann. Dabei spielt die Pharma-Sparte mit den Blockbuster-Nachfolgern eine große Rolle", sagte kürzlich ein Investor gegenüber Reuters. Um die Pipeline zu stärken, hat Bayer in den vergangenen Jahren strategisch zugekauft – zuletzt die Rechte an einem neuen Krebswirkstoff in China.

Die Bayer-Aktie reagiert mit Kursgewinnen von 1,7 Prozent auf die Neuigkeiten bei der Jahrespressekonferenz. Die Titel waren zuletzt aufgrund eines Urteils in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar wegen Glyphosat stark gefallen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf über 16 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion