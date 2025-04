Veeva kündigt Managementsystem für klinische Studien in Forschungseinrichtungen an

BARCELONA, Spanien, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva SiteVault CTMS an, ein Verwaltungssystem für klinische Studien für Forschungseinrichtungen, das in SiteVault eISF und SiteVault eConsent integriert ist, um Einrichtungen eine umfassende Verwaltung klinischer Studien innerhalb eines Hauptsystems zu ermöglichen. Die Integration mit Sponsoren unter Verwendung der klinischen Plattform von Veeva ermöglicht einen nahtlosen bidirektionalen Datenfluss zu den Sponsoren, um manuelle Prozesse zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

„Wir müssen effizient arbeiten, um mehr Familien zu helfen, ihre Kinder in Studien einzuschreiben und lebensrettende Behandlungen zu erhalten", sagte Theresa Oswald, Direktorin für Forschungsbetrieb und -durchführung am Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Systeme wie Veeva SiteVault mit einem CTMS eine optimierte Benutzererfahrung bieten. Dies kann dazu beitragen, die Geschwindigkeit zum Wohle unserer Patienten zu erhöhen."

„Wir freuen uns, der Branche Veeva SiteVault CTMS zur Verfügung stellen zu können", sagt Nick Frenzer, Geschäftsführer, Site Solutions bei Veeva. „Hochwertige Cloud-Software und eine nahtlose Integration der Sponsoren helfen den Standorten, effizienter zu arbeiten. Indem wir die SiteVault-Suite für über 90 % der Forschungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung stellen, tragen wir als gemeinnützige Gesellschaft dazu bei, die klinische Forschung für Einrichtungen und Sponsoren zu verbessern."

Die Erstveröffentlichung von Veeva SiteVault CTMS ist für August 2025 geplant und wird für Standorte mit bis zu 20 gleichzeitig aktiven Studien kostenlos sein. Weitere Informationen zu den Website-Lösungen von Veeva finden Sie unter sites.veeva.com

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren . Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr offengelegt werden. Dieses ist hier zu finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10). Weitere Informationen finden Sie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

